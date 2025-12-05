Copa Entre Ríos: se sortearon los grupos

Policiales/Judiciales03 de diciembre de 2025
El juez Pablo Zoff resolvió aplicar medidas cautelares de carácter patrimonial sobre los activos de la familia Etchevehere.
Estación Plus Crespo
Crespo
04 de diciembre de 2025
Los automóviles estaban en garajes abiertos en Barrio del Lago. Un sujeto con antecedentes fue ligado a las actuaciones penales.
Un sujeto de 56 años admitió haber golpeado al animal, y luego permitió el ingreso de los efectivos al patio de su casa. Los policías hallaron un perro sin vida: el cuerpo del animal se encontraba colgado de una soga.
De acuerdo a lo informado por Bomberos Voluntarios de Paraná que intervinieron en el siniestro, el camión registró la rotura de un neumático, hizo efecto “tijera” con el acoplado y, en esas circunstancias, terminó volcando.