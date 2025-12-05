Copa Entre Ríos: se sortearon los grupos

Plus en Vivo

Se dieron a conocer las zonas del certamen provincial que tendrá como protagonistas a los tres clubes de la Ciudad de Crespo.

Deportes05 de diciembre de 2025
Clubes Crespo

En la noche de este jueves 4 de diciembre, se realizó el sorteo de los grupos correspondiente a la Copa Entre Ríos. La zona 1 la integrará Unión junto a Arsenal de Viale, la 2 la ocupará Sarmiento y en la 3 estará Cultural. 

Distribución de los equipos

Zona 1
Peñarol (Paraná)
Arsenal (Viale)
Don Bosco (Paraná)
Unión (Crespo)

Zona 2
Newell’s (Victoria)
Sarmiento (Crespo)
Juventud y Ferrocarril Unidos (Enrique Carbó)
Peñarol (Basavilbaso)

Zona 3
Cultural (Crespo)
El Porvenir (Santa Anita)
La Academia (Galarza)
Defensores del Oeste (Basavilbaso) 

Zona 4
Caballú (La Paz)
Urquiza (Santa Elena)
Malvinas (Federal)
Camba Cuá (Santa Elena)

Zona 5
Deportivo Urdinarrain
Engranaje (Concepción del Uruguay)
San Marcial (Villa San Marcial)
Atlético Colonia Elia 

Zona 6
Parque Sur (Concepción del Uruguay)
Juventud Unida (Urdinarrain)
María Auxiliadora (Concepción del Uruguay)
Deportivo Ubajay

Zona 7
Almagro (Concepción del Uruguay)
Deportivo San José
Rivadavia (Concepción del Uruguay)
Libertad (Concordia)

Zona 8
Liebig
Lanús (Concepción del Uruguay)
Juventud Unida (General Campos)
Defensores de Barrio Nebel (Concordia)

Zona 9
La Bianca (Concordia)
Deportivo Cosmos (Federación)
Colegiales (Concordia)
La Florida (Chajarí)

Zona 10
1° de Mayo (Chajarí)
Deportivo América (Federación)
Independiente (Villa del Rosario)
Unión (Concordia)

