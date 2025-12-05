Copa Entre Ríos: se sortearon los grupos

En la noche de este jueves 4 de diciembre, se realizó el sorteo de los grupos correspondiente a la Copa Entre Ríos. La zona 1 la integrará Unión junto a Arsenal de Viale, la 2 la ocupará Sarmiento y en la 3 estará Cultural.

Distribución de los equipos

Zona 1

Peñarol (Paraná)

Arsenal (Viale)

Don Bosco (Paraná)

Unión (Crespo)

Zona 2

Newell’s (Victoria)

Sarmiento (Crespo)

Juventud y Ferrocarril Unidos (Enrique Carbó)

Peñarol (Basavilbaso)

Zona 3

Cultural (Crespo)

El Porvenir (Santa Anita)

La Academia (Galarza)

Defensores del Oeste (Basavilbaso)

Zona 4

Caballú (La Paz)

Urquiza (Santa Elena)

Malvinas (Federal)

Camba Cuá (Santa Elena)

Zona 5

Deportivo Urdinarrain

Engranaje (Concepción del Uruguay)

San Marcial (Villa San Marcial)

Atlético Colonia Elia

Zona 6

Parque Sur (Concepción del Uruguay)

Juventud Unida (Urdinarrain)

María Auxiliadora (Concepción del Uruguay)

Deportivo Ubajay

Zona 7

Almagro (Concepción del Uruguay)

Deportivo San José

Rivadavia (Concepción del Uruguay)

Libertad (Concordia)

Zona 8

Liebig

Lanús (Concepción del Uruguay)

Juventud Unida (General Campos)

Defensores de Barrio Nebel (Concordia)

Zona 9

La Bianca (Concordia)

Deportivo Cosmos (Federación)

Colegiales (Concordia)

La Florida (Chajarí)

Zona 10

1° de Mayo (Chajarí)

Deportivo América (Federación)

Independiente (Villa del Rosario)

Unión (Concordia)