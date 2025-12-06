Más de 1.000 motos llegan a Crespo para la Riders Fest Entre Ríos 2025

De Crespo a Paraná, tras protagonizar destrezas en moto
Jóvenes fueron demorados por Comisaría Crespo; mientras que las unidades -de importantes cilindradas- quedaron retenidas. Cómo fue el procedimiento.
Sábado 6 y domingo 7, se realizará el mega evento de mototurismo, que promete test drives, espacios de exhibición, bandas musicales en vivo y más atractivos. El público de Crespo tendrá acceso libre y gratuito -en ambos días-, sólo presentando el DNI. Entrada accesible para moteros y público visitante.Crespo06 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
La segunda edición de la "Riders Fest Entre Ríos" tendrá lugar este fin de semana, durante los días 6 y 7 de diciembre de 2025 en Crespo.
Este evento no sólo busca atraer a moto-viajeros de la República Argentina y de países vecinos como Paraguay, Uruguay y Brasil, sino también celebrar la pujanza emprendedora de los crespenses y su reconocida hospitalidad.
Cristian Copello, uno de los organizadores y Andrés Spreáfico, subdirector de Cultura del municipio, afirmaron a Estación Plus Crespo que ambos comparten la finalidad de poner en valor el potencial turístico de nuestra región y fomentar un espíritu de camaradería y servicio entre la comunidad de viajeros.
Las entradas tendrán un valor de $8.000 para el visitante que no sea residente en Crespo, mientras que el público local -previa presentación de DNI para confirmar el domicilio crespense-, tendrá entrada libre y gratuita.
En todos los casos -locales y visitantes- quienes ingresen con moto para participar de la exhibición, abonarán la entrada general de $8.000.
Asimismo, quienes deseen pueden adquirir un bono de $5.000 para participar del sorteo de una moto 0 Km., accesorios e indumentaria para motoristas.
"La Riders Fest es más que un encuentro de motos, es una plataforma para mostrar la riqueza turística de Entre Ríos y la cultura de su gente. El programa de actividades, que se desarrollará en el predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura, ha sido diseñado para enriquecer la experiencia de los participantes y ofrecer un servicio a la sociedad a través de la promoción de la cultura vial y la seguridad", hicieron saber.
En la oportunidad también se realizarán charlas técnicas sobre manejo y emergencias en ruta, exposición de dispositivos de seguridad y asistencia para viajeros, muestras de la oferta turística provincial emprendimientos locales, test drives, exposición de motocicletas y música en vivo.
Auguran un número récord de asistentes, provenientes de destinos nacionales e internacionales y reuniendo a la provincia y la región. Resaltan que se trata de un evento familiar y de amistad.
Habrá más de 40 stands de las principales marcas de motos, accesorios, indumentaria y servicios de detailing. Este año se incorporan espacios de primeros auxilios para moteros, educativos y de prevención.
Desde la organización se trabajó en la exhibición de unidades militares e incluso, se proyecta una presentación de la Guardia Operativa Motorizada de la Policía de Entre Ríos.
Se confirmó que actuarán más de 10 bandas en vivo, mayormente de rock y rock-pop. Los shows de escenario comenzarán a las 19:00 de cada día. Asimismo, DJ’s acompañarán cada una de las jornadas, con ritmos ligados a este tipo de público asistente.
Pensando en un público familiar, habrá peloteros inflables para los más chiquitos.
En el predio se dispondrán espacios especiales para el funcionamiento de foodtrucks, cervezas artesanales y tragos.
La propuesta busca combinar pasión de fierros en dos ruedas, música, gastronomía y cultura motera.
Se programó para el 13 de diciembre, con el objetivo de reunir alimentos no perecederos, de manera que muchas familias puedan disfrutar de las fiestas navideñas.
La Asociación de Empleados de Comercio de Crespo inaugurará este domingo 7 de diciembre la temporada de verano en su complejo de natatorios, con tarifas diferenciadas para afiliados y particulares, y servicios destinados a garantizar un espacio familiar y seguro.
Los automóviles estaban en garajes abiertos en Barrio del Lago. Un sujeto con antecedentes fue ligado a las actuaciones penales.
Llega un nuevo fin de semana largo, producto del feriado del lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María). ¿Cómo será el funcionamiento de servicios municipales en Crespo?
Este miércoles 3 de diciembre da inicio la novena preparatoria para la fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe. Las actividades comienzan en la gruta de Nuestra Señora de Guadalupe de Crespo, donde hasta el 8 de diciembre se rezará el Santo Rosario a las 19:00.
El juez Pablo Zoff resolvió aplicar medidas cautelares de carácter patrimonial sobre los activos de la familia Etchevehere.
En pleno mediodía de este jueves, se registró un robo en departamento de zona Parque de Paraná, donde se sustrajeron tres cajas fuertes con una suma significativa de dinero en dólares y pesos.