Más de 1.000 motos llegan a Crespo para la Riders Fest Entre Ríos 2025

La segunda edición de la "Riders Fest Entre Ríos" tendrá lugar este fin de semana, durante los días 6 y 7 de diciembre de 2025 en Crespo.

Este evento no sólo busca atraer a moto-viajeros de la República Argentina y de países vecinos como Paraguay, Uruguay y Brasil, sino también celebrar la pujanza emprendedora de los crespenses y su reconocida hospitalidad.

Cristian Copello, uno de los organizadores y Andrés Spreáfico, subdirector de Cultura del municipio, afirmaron a Estación Plus Crespo que ambos comparten la finalidad de poner en valor el potencial turístico de nuestra región y fomentar un espíritu de camaradería y servicio entre la comunidad de viajeros.

Director de Cultura Andrés Spreafico y el organizador del Riders Fest Cristian Copello

Las entradas tendrán un valor de $8.000 para el visitante que no sea residente en Crespo, mientras que el público local -previa presentación de DNI para confirmar el domicilio crespense-, tendrá entrada libre y gratuita.

En todos los casos -locales y visitantes- quienes ingresen con moto para participar de la exhibición, abonarán la entrada general de $8.000.

Asimismo, quienes deseen pueden adquirir un bono de $5.000 para participar del sorteo de una moto 0 Km., accesorios e indumentaria para motoristas.

"La Riders Fest es más que un encuentro de motos, es una plataforma para mostrar la riqueza turística de Entre Ríos y la cultura de su gente. El programa de actividades, que se desarrollará en el predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura, ha sido diseñado para enriquecer la experiencia de los participantes y ofrecer un servicio a la sociedad a través de la promoción de la cultura vial y la seguridad", hicieron saber.

En la oportunidad también se realizarán charlas técnicas sobre manejo y emergencias en ruta, exposición de dispositivos de seguridad y asistencia para viajeros, muestras de la oferta turística provincial emprendimientos locales, test drives, exposición de motocicletas y música en vivo.

El Parque del Lago será el escenario de la Riders Fest 2025, el evento motero más grande de Entre Ríos

Auguran un número récord de asistentes, provenientes de destinos nacionales e internacionales y reuniendo a la provincia y la región. Resaltan que se trata de un evento familiar y de amistad.

Habrá más de 40 stands de las principales marcas de motos, accesorios, indumentaria y servicios de detailing. Este año se incorporan espacios de primeros auxilios para moteros, educativos y de prevención.

Desde la organización se trabajó en la exhibición de unidades militares e incluso, se proyecta una presentación de la Guardia Operativa Motorizada de la Policía de Entre Ríos.

Se confirmó que actuarán más de 10 bandas en vivo, mayormente de rock y rock-pop. Los shows de escenario comenzarán a las 19:00 de cada día. Asimismo, DJ’s acompañarán cada una de las jornadas, con ritmos ligados a este tipo de público asistente.

Pensando en un público familiar, habrá peloteros inflables para los más chiquitos.

En el predio se dispondrán espacios especiales para el funcionamiento de foodtrucks, cervezas artesanales y tragos.

La propuesta busca combinar pasión de fierros en dos ruedas, música, gastronomía y cultura motera.