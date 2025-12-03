Crespo: Comienza la novena en honor a la Virgen de Guadalupe

Tras la novena, del 9 al 11 de diciembre se desarrollará un Triduo en el salón parroquial. En esas jornadas, el rezo del Rosario tendrá lugar a las 19:15 y la Santa Misa se celebrará a las 20:00.

La comunidad está invitada a participar de todas las instancias de preparación espiritual en el marco de la celebración patronal dedicada a la Virgen de Guadalupe, definida como María, madre de la esperanza y de la paz.

El festejo central será el viernes 12 de diciembre. Ese día, a las 19:15 se rezará el Rosario y, posteriormente, a las 20:00 se celebrará la misa, seguida por la procesión por las calles del barrio Guadalupe.