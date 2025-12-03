Plus en Vivo

Crespo: Comienza la novena en honor a la Virgen de Guadalupe

Este miércoles 3 de diciembre da inicio la novena preparatoria para la fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe. Las actividades comienzan en la gruta de Nuestra Señora de Guadalupe de Crespo, donde hasta el 8 de diciembre se rezará el Santo Rosario a las 19:00.

Virgen de Guadalupe ermita

Tras la novena, del 9 al 11 de diciembre se desarrollará un Triduo en el salón parroquial. En esas jornadas, el rezo del Rosario tendrá lugar a las 19:15 y la Santa Misa se celebrará a las 20:00.

La comunidad está invitada a participar de todas las instancias de preparación espiritual en el marco de la celebración patronal dedicada a la Virgen de Guadalupe, definida como María, madre de la esperanza y de la paz.

El festejo central será el viernes 12 de diciembre. Ese día, a las 19:15 se rezará el Rosario y, posteriormente, a las 20:00 se celebrará la misa, seguida por la procesión por las calles del barrio Guadalupe.

