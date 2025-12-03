Crespo: Comienza la novena en honor a la Virgen de Guadalupe

Comenzó la ornamentación del Árbol Navideño de Plaza Sarmiento
Se encenderá este 8 de diciembre, a las 21:00, en medio de una propuesta que cada año congrega a los vecinos hasta el centro de la ciudad.
Este miércoles 3 de diciembre da inicio la novena preparatoria para la fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe. Las actividades comienzan en la gruta de Nuestra Señora de Guadalupe de Crespo, donde hasta el 8 de diciembre se rezará el Santo Rosario a las 19:00.Crespo03 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Tras la novena, del 9 al 11 de diciembre se desarrollará un Triduo en el salón parroquial. En esas jornadas, el rezo del Rosario tendrá lugar a las 19:15 y la Santa Misa se celebrará a las 20:00.
La comunidad está invitada a participar de todas las instancias de preparación espiritual en el marco de la celebración patronal dedicada a la Virgen de Guadalupe, definida como María, madre de la esperanza y de la paz.
El festejo central será el viernes 12 de diciembre. Ese día, a las 19:15 se rezará el Rosario y, posteriormente, a las 20:00 se celebrará la misa, seguida por la procesión por las calles del barrio Guadalupe.
Marcelo Cerutti mantuvo una reciente reunión con autoridades del IAPV, que llevaría a implementar una nueva modalidad en la ciudad, en respuesta a la demanda habitacional.
Fue retenido por el propietario y trabajadores de una granja, hasta la llegada de la Policía. ¿Qué dispuso la justicia?
El pasado fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Crespo el Curso Nivel 1 de Incendios Estructurales, una instancia de formación teórica y práctica destinada a fortalecer las habilidades operativas de nuestros bomberos.
Con acceso libre y gratuito, el público podrá disfrutar de interpretaciones de variados géneros. Además, habrá ofrecimiento gastronómico.
La restauración edilicia ameritó el corte de cintas, a instancias de asignarle el nombre del empresario que hizo realidad contar con un inmueble propio para la institución. Noche de recuerdos y celebración.
No tenía seguro ni carnet. El menor de edad cayó debajo del vehículo de carga, que estaba estacionado. Vecinos alertaron por la situación.
La Policía logró el recupero material para el damnificado y aportó identidades a la causa judicial instruida.
El conductor de un Peugeot 208 perdió el control cuando circulaba por el puente Victoria - Rosario y terminó dando varios tumbos. Dijo que frenó al ver un radar.