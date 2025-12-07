Chocó una columna, volcó, se arrastró unos metros y terminó golpeando una camioneta estacionada

Motociclista se quebró la cadera tras chocar con un tractor en Ruta 12Policiales/Judiciales07 de diciembre de 2025
Un Volkswagen Bora terminó con las ruedas hacia arriba luego de impactar contra una columna de alumbrado y chocar una camioneta estacionada en la vía pública. Ocurrió este domingo por la mañana.Policiales/Judiciales07 de diciembre de 2025
Se registró un fuerte siniestro vial en la intersección de calles J. J. Valle y Odiard de Concordia esta mañana. Según informó Concordia Policiales, un Volkswagen Bora que circulaba en sentido norte–sur por Odiard perdió el control al cruzar la otra arteria y terminó protagonizando un vuelco de gran impacto.
El vehículo chocó primero contra una columna del alumbrado público, la cual quedó completamente destruida tras el impacto. Luego del choque inicial, el automóvil volcó y quedó con las ruedas hacia arriba sobre la calzada.
Tras el vuelco, el rodado continuó su desplazamiento y golpeó el lateral derecho de una camioneta Ford F-100 que se encontraba estacionada sobre la vereda. El choque produjo daños materiales importantes en el vehículo afectado.
En cuanto al Volkswagen Bora, el automóvil quedó prácticamente destruido debido a la violencia del siniestro.
El auto era conducido por un joven de 25 años, quien iba acompañado por un menor de edad. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal policial y trasladados luego al hospital Masvernat para su evaluación médica.
Según los primeros datos, los dos presentaban lesiones leves a pesar de la magnitud del impacto y del vuelco que dejó al vehículo invertido.
Mientras los ocupantes eran atendidos, efectivos policiales trabajaron en la escena para ordenar el tránsito y recoger información que permita determinar las causas del siniestro. Los peritajes buscarán establecer qué originó la pérdida de control del rodado.
El hecho dejó como saldo una columna de alumbrado completamente destruida, daños severos en el Bora y afectaciones en el lateral de la Ford F-100 estacionada.
