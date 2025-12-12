Volcó un camión cargado en Ruta 12

Se encontró con un delincuente y lo retuvo hasta entregarlo a la Policía
La situación ocurrió en Strobel. El joven aprehendido deberá afrontar la imputación de Violación de Domicilio en Flagrancia.
A la altura de una de las localidades de Paraná Campaña, despistó y tumbó un transporte de bobinas de papel.
En la mañana de este viernes, la guardia de Comisaría Cerrito recibió una llamada informando sobre el despiste de un camión en la Ruta Nacional N° 12, a la altura del Km. 489.
El chófer -de 26 años- manifestó que se dirigía de Misiones a San Luis, cuando perdió el control del vehículo al morder la banquina derecha.
Supo Estación Plus Crespo que el despiste se orientó hacia la izquierda, cayendo las bobinas de papel que transportaba.
Afortunadamente, no se reportaron lesionados, sí daños materiales de consideración.
Como medida de precaución, el conductor fue trasladado al Hospital local, donde se constató que presentaba sólo cortes superficiales.
Las autoridades se encargaron de la situación y se realizaron las tareas correspondientes para asegurar la seguridad en la ruta.
Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2020. El abuelo amenazaba a una de las víctimas con que “se abuela se iba a morir” si contaba los abusos.
Los procedimientos se hicieron en Paraná, Diamante, Nogoyá. Hubo más de 500 policías realizando las tareas ordenadas por el juez Federal Leandro Ríos.
Un utilitario que trasladaba paquetería impactó contra las vallas de contención en el kilómetro 136 de la Ruta 18. El conductor sufrió lesiones y fue asistido en el Hospital Santa Rosa, informaron fuentes policiales.
Los investigadores accedieron a los resúmenes bancarios, donde detectaron movimientos irregulares acumulados a lo largo de una década.
Había salido hace unos meses de prisión carcelaria. La División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró sorprenderlo y capturarlo, con evidencias que potencialmente lo comprometen.
La directora de Desarrollo Humano detalló las múltiples afectaciones que sufre una parte de la población ante los estallidos de la cohetería. "Instamos a buscar otra forma de festejar, donde el centro de la celebración no sea la pirotecnia sonora", reflexionó.
En estos lugares están los 16 radares o medidores de velocidad diseminados en la provincia.
El gobierno de Entre Ríos formalizó la nueva integración del Consejo Provincial del Deporte para el período 2025-2027. La crespense Leticia Zapata continuará al frente del consejo provincial.
El gobernador Frigerio le tomará juramento este viernes 12 de diciembre. Carlos Cuenca asumirá como nuevo presidente del Consejo General de Educación (CGE).