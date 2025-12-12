Plus en Vivo

Volcó un camión cargado en Ruta 12

A la altura de una de las localidades de Paraná Campaña, despistó y tumbó un transporte de bobinas de papel.

Policiales/Judiciales12 de diciembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
accidente ruta 12_1

En la mañana de este viernes, la guardia de Comisaría Cerrito recibió una llamada informando sobre el despiste de un camión en la Ruta Nacional N° 12, a la altura del Km. 489. 

El chófer -de 26 años- manifestó que se dirigía de Misiones a San Luis, cuando perdió el control del vehículo al morder la banquina derecha.

Supo Estación Plus Crespo que el despiste se orientó hacia la izquierda, cayendo las bobinas de papel que transportaba.
Afortunadamente, no se reportaron lesionados, sí daños materiales de consideración. 
Como medida de precaución, el conductor fue trasladado al Hospital local, donde se constató que presentaba sólo cortes superficiales. 

Las autoridades se encargaron de la situación y se realizaron las tareas correspondientes para asegurar la seguridad en la ruta.

