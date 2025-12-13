Investigan cómo una mariagrandense sufrió una lesión de arma de fuego

Motociclista falleció tras un despiste
Pese a los esfuerzos médicos, no superó las secuelas. Tenía 38 años y su acompañante está hospitalizada.
En primera instancia ingresó al hospital local "Francisco Castaldo", para luego ser derivada al hospital "San Martín" de Paraná, donde se aguarda su evolución.
Alrededor de las 2:55 de esta madrugada, se registró un incidente en una vivienda de calle Los Inmigrantes, de María Grande. El contexto familiar actuó en inmediato auxilio y con posterioridad, la policía instruyó actuaciones.
Confirmaron a Estación Plus Crespo que una mujer ingresó al hospital de esa ciudad de Paraná Campaña, con una lesión grave en su pierna derecha, provocada por un impacto de arma de fuego.
Un familiar de la lesionada explicó al ser entrevistada por la fuerza de seguridad, que mientras la mujer limpiaba la habitación de un familiar fallecido, un arma de fuego cayó de un ropero y se disparó accidentalmente, causándole la lesión a la señora.
El esposo la trasladó con premura al hospital Francisco Castaldo y luego, por decisión del equipo médico y atento a la herida, fue derivada al hospital San Martín de Paraná.
En el lugar del incidente, los uniformados encontraron el arma de fuego, siendo un revólver Smith Wesson calibre .32.
La Fiscalía en Turno dispuso el secuestro del arma y su remisión a Policía Científica, así como la intervención del médico de Policía, para evaluar las medidas a tomar en el contexto de la investigación de las circunstancias.
A la altura de una de las localidades de Paraná Campaña, despistó y tumbó un transporte de bobinas de papel.
La situación ocurrió en Strobel. El joven aprehendido deberá afrontar la imputación de Violación de Domicilio en Flagrancia.
Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2020. El abuelo amenazaba a una de las víctimas con que “se abuela se iba a morir” si contaba los abusos.
Los procedimientos se hicieron en Paraná, Diamante, Nogoyá. Hubo más de 500 policías realizando las tareas ordenadas por el juez Federal Leandro Ríos.
Un utilitario que trasladaba paquetería impactó contra las vallas de contención en el kilómetro 136 de la Ruta 18. El conductor sufrió lesiones y fue asistido en el Hospital Santa Rosa, informaron fuentes policiales.
La Oficina Municipal de Información al Consumidor advierte por el incremento de estafas telefónicas y fraudes en redes sociales, y pide a la población extremar cuidados ante una logística delictiva cada vez más activa y sofisticada.
La ACTC confirmó el calendario completo de la próxima temporada del Turismo Carretera, que será presentado oficialmente en los próximos días.
Un camión perteneciente a una empresa de Crespo y un utilitario de propiedad particular, impactaron en el enlace fluvial que une Paraná y Santa Fe.