Investigan cómo una mariagrandense sufrió una lesión de arma de fuego

Alrededor de las 2:55 de esta madrugada, se registró un incidente en una vivienda de calle Los Inmigrantes, de María Grande. El contexto familiar actuó en inmediato auxilio y con posterioridad, la policía instruyó actuaciones.

Confirmaron a Estación Plus Crespo que una mujer ingresó al hospital de esa ciudad de Paraná Campaña, con una lesión grave en su pierna derecha, provocada por un impacto de arma de fuego.

Un familiar de la lesionada explicó al ser entrevistada por la fuerza de seguridad, que mientras la mujer limpiaba la habitación de un familiar fallecido, un arma de fuego cayó de un ropero y se disparó accidentalmente, causándole la lesión a la señora.

El esposo la trasladó con premura al hospital Francisco Castaldo y luego, por decisión del equipo médico y atento a la herida, fue derivada al hospital San Martín de Paraná.

En el lugar del incidente, los uniformados encontraron el arma de fuego, siendo un revólver Smith Wesson calibre .32.

La Fiscalía en Turno dispuso el secuestro del arma y su remisión a Policía Científica, así como la intervención del médico de Policía, para evaluar las medidas a tomar en el contexto de la investigación de las circunstancias.