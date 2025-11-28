Campaña “Noviembre Azul”: la Iglesia Evangélica del Río de la Plata cierra el mes con una charla de concientización

ENERSA programó un corte de luz para este domingo
La Iglesia Evangélica del Río de la Plata de Crespo llevará adelante hoy viernes 28 de noviembre, la actividad de cierre de la campaña “Noviembre Azul”, mes dedicado a la sensibilización y prevención del cáncer de próstata.Crespo28 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
La convocatoria fue confirmada por el pastor Bernardo Spretz en diálogo con Estación Plus Crespo, quien destacó el trabajo que vienen realizando para fortalecer la visibilización de esta problemática en la ciudad.
Según explicó, la reunión —que será la última del año— tendrá lugar en el Salón Esperanza, a partir de las 20:30. Es organizada por el grupo de hombres “RH Positivo” de la congregación, aunque está abierta a toda la comunidad. “Es una actividad especialmente destinada a los hombres, pero puede asistir cualquier persona interesada en informarse”, señaló.
Spretz recordó que la iniciativa se enmarca en la Ley Provincial Nº 10.965, que creó el programa “Entre Ríos Azul”, destinado a promover acciones de concientización sobre el cáncer de próstata durante noviembre. En ese sentido, mencionó que la iglesia impulsó diversas gestiones para sumar adhesiones institucionales en Crespo. Entre ellas, la solicitud al municipio para adherir a la normativa, la impresión de remeras promocionales auspiciadas por La Agrícola Regional a través de la Mutual Avalian, y la iluminación del edificio municipal con tonalidad azul.
El pastor indicó que también se incentivó la participación de instituciones sanitarias locales. “Este año invitamos a las dos clínicas de la ciudad, tanto al Centro Médico como a la Clínica Parque, para colocar banners e invitar a la población a realizarse controles”, remarcó. A su vez, observó que quedó pendiente la colocación de lazos azules en accesos y espacios públicos, a modo de señalización simbólica, como ocurre cada octubre con la campaña de prevención del cáncer de mama.
Para esta edición, la actividad central contará con la presencia del médico urólogo Lucas Brítez, profesional reconocido en la región, con desempeño en distintas instituciones, entre ellas la Universidad Adventista, la Clínica Ramírez y centros de salud de Crespo. El especialista brindará una charla titulada “Cáncer de próstata: mitos y verdades”, y responderá preguntas del público asistente. “Es muy valioso contar con alguien que es referente en el tema, y que pueda orientar a la comunidad con información precisa”, sostuvo Spretz.
La reunión será dinámica y abierta. Quienes deseen quedarse a cenar luego de la actividad podrán hacerlo, aunque se solicita comunicarse previamente para la reserva de vianda. “El que quiera participar solo de la charla también puede asistir sin inconvenientes”, aclaró el pastor.
La convocatoria queda abierta para vecinos y vecinas interesados en informarse y profundizar en la importancia del cuidado de la salud masculina mediante controles preventivos oportunos.
