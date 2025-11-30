Un automóvil volcó en una zona rural y sus ocupantes resultaron ilesos

De acuerdo con lo informado a Estación Plus Crespo, los efectivos acudieron de inmediato tras recibir el aviso y, al llegar al lugar, constataron que se trataba de un Ford Ka en el que viajaban dos jóvenes de 22 años —un hombre y una mujer—, quienes no sufrieron lesiones.

En el sitio, los ocupantes relataron que circulaban por un camino con pendiente y, al intentar girar en una curva, perdieron el control del vehículo. El rodado se deslizó por un desnivel del terreno y terminó volcando, provocando únicamente daños materiales.

Las autoridades policiales realizaron las actuaciones de rigor y brindaron asistencia a los involucrados.