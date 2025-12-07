Apresado por hurtar pertenencias de un automóvil

De Crespo a Paraná, tras protagonizar destrezas en moto
Jóvenes fueron demorados por Comisaría Crespo; mientras que las unidades -de importantes cilindradas- quedaron retenidas. Cómo fue el procedimiento.
El joven fue retenido por civiles hasta la llegada de la Policía. El crespense detenido tiene antecedentes.Crespo07 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Una causa por Hurto en Flagrancia fue instruida por Comisaría Crespo, este sábado, resultando una persona privada de su libertad y compulsada a Alcaidía de Tribunales.
Al respecto, el Segundo Jefe de la dependencia, Gonzalo Salva, precisó a Estación PlusCrespo: "Se recibió un llamado telefónico a la guardia, alertando que un sujeto había ingresado a una granja, ubicada en inmediaciones a Ruta 12 y Juan Manuel de Rosas. Adujo el llamante que estaba hurtando elementos dentro de un vehículo, y que el mismo estaba siendo retenido por dos empleados del lugar".
Impedirle la movilización permitió que llegara la Policía a concretar la intervención: "La dotación procedió a la aprehensión del ciudadano. A instancias del palpado, se encontró en su poder la suma de $16.000, que fueron secuestrados", indicó el funcionario.
La Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en turno, Dra. Mercedes Nin, ordenó que se traslade al acusado a Alcaidia de Tribunales.
"El aprehendido es oriundo de Crespo, presenta antecede y permanecerá alojado por el supuesto delito tribunales de Hurto en Flagrancia. Además se retuvo un automóvil y una moto, que son propiedad de la persona detenida, pero carecía de la documentación exigible", apuntó Salva.
Jóvenes fueron demorados por Comisaría Crespo; mientras que las unidades -de importantes cilindradas- quedaron retenidas. Cómo fue el procedimiento.
Sábado 6 y domingo 7, se realizará el mega evento de mototurismo, que promete test drives, espacios de exhibición, bandas musicales en vivo y más atractivos. El público de Crespo tendrá acceso libre y gratuito -en ambos días-, sólo presentando el DNI. Entrada accesible para moteros y público visitante.
Se programó para el 13 de diciembre, con el objetivo de reunir alimentos no perecederos, de manera que muchas familias puedan disfrutar de las fiestas navideñas.
La Asociación de Empleados de Comercio de Crespo inaugurará este domingo 7 de diciembre la temporada de verano en su complejo de natatorios, con tarifas diferenciadas para afiliados y particulares, y servicios destinados a garantizar un espacio familiar y seguro.
Los automóviles estaban en garajes abiertos en Barrio del Lago. Un sujeto con antecedentes fue ligado a las actuaciones penales.
Llega un nuevo fin de semana largo, producto del feriado del lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María). ¿Cómo será el funcionamiento de servicios municipales en Crespo?
La ceremonia de premiación se realizará el martes 9 de diciembre, desde las 20:30 horas, en el Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú‘. Previamente habrá un descubrimiento de placa en homenaje a Adolfo Decoud.
El Consejo General de Educación (CGE) dio a conocer el cronograma escolar 2026 establecido mediante la Resolución Nº3686/25, que fija las fechas clave para el funcionamiento del sistema educativo entrerriano en todos los niveles y modalidades.
Sábado 6 y domingo 7, se realizará el mega evento de mototurismo, que promete test drives, espacios de exhibición, bandas musicales en vivo y más atractivos. El público de Crespo tendrá acceso libre y gratuito -en ambos días-, sólo presentando el DNI. Entrada accesible para moteros y público visitante.
Jóvenes fueron demorados por Comisaría Crespo; mientras que las unidades -de importantes cilindradas- quedaron retenidas. Cómo fue el procedimiento.