Apresado por hurtar pertenencias de un automóvil

El joven fue retenido por civiles hasta la llegada de la Policía. El crespense detenido tiene antecedentes.

Crespo07 de diciembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Una causa por Hurto en Flagrancia fue instruida por Comisaría Crespo, este sábado, resultando una persona privada de su libertad y compulsada a Alcaidía de Tribunales.

Al respecto, el Segundo Jefe de la dependencia, Gonzalo Salva, precisó a Estación PlusCrespo: "Se recibió un llamado telefónico a la guardia, alertando que un sujeto había ingresado a una granja, ubicada en inmediaciones a Ruta 12 y Juan Manuel de Rosas. Adujo el llamante que estaba hurtando elementos dentro de un vehículo, y que el mismo estaba siendo retenido por dos empleados del lugar".

Impedirle la movilización permitió que llegara la Policía a concretar la intervención: "La dotación procedió a la aprehensión del ciudadano. A instancias del palpado, se encontró en su poder la suma de $16.000, que fueron secuestrados", indicó el funcionario. 

La Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en turno, Dra. Mercedes Nin, ordenó que se traslade al acusado a Alcaidia de Tribunales.

"El aprehendido es oriundo de Crespo, presenta antecede y permanecerá alojado por el supuesto delito tribunales de Hurto en Flagrancia. Además se retuvo un automóvil y una moto, que son propiedad de la persona detenida, pero carecía de la documentación exigible", apuntó Salva.

