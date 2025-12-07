Apresado por hurtar pertenencias de un automóvil

Una causa por Hurto en Flagrancia fue instruida por Comisaría Crespo, este sábado, resultando una persona privada de su libertad y compulsada a Alcaidía de Tribunales.

Al respecto, el Segundo Jefe de la dependencia, Gonzalo Salva, precisó a Estación PlusCrespo: "Se recibió un llamado telefónico a la guardia, alertando que un sujeto había ingresado a una granja, ubicada en inmediaciones a Ruta 12 y Juan Manuel de Rosas. Adujo el llamante que estaba hurtando elementos dentro de un vehículo, y que el mismo estaba siendo retenido por dos empleados del lugar".

Impedirle la movilización permitió que llegara la Policía a concretar la intervención: "La dotación procedió a la aprehensión del ciudadano. A instancias del palpado, se encontró en su poder la suma de $16.000, que fueron secuestrados", indicó el funcionario.

La Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en turno, Dra. Mercedes Nin, ordenó que se traslade al acusado a Alcaidia de Tribunales.

"El aprehendido es oriundo de Crespo, presenta antecede y permanecerá alojado por el supuesto delito tribunales de Hurto en Flagrancia. Además se retuvo un automóvil y una moto, que son propiedad de la persona detenida, pero carecía de la documentación exigible", apuntó Salva.