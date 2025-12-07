Un detenido, tras la muerte de dos jóvenes crespenses

Un tremendo choque se registró en Paraná Campaña, sorprendiendo a localidades de la zona y enlutando a la comunidad crespense.

El Segundo Jefe de Comisaría Seguí, Hernán Ortega, precisó a Estación Plus Crespo que "alrededor de las 21:15, la dependencia recibió el aviso de un siniestro vial en Ruta 32, a la altura del Km. 24,5. Se trata de un tramo que nos comunica con la ciudad de Viale".

Con premura acudió una dotación, habiéndose convocado en paralelo al servicio de emergencias. El funcionario indicó: "Se verificó el impacto entre una Volkswagen Amarok, que era conducida por un hombre de 42 años de edad, radicado en Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco; y una moto 110 cc. En la unidad de menor porte viajaban un joven de 18 años y una jovencita de 19 años, ambos domiciliados en Crespo".

En cuanto a las circunstancias, el Comisario refirió: "De acuerdo a las diligencias primarias, ambos vehículos circulaban en igual sentido, desplazándose con orientación desde Viale a Seguí".

Ortega sostuvo a Estación Plus Crespo que "la Fiscalía interviniente ordenó el traslado de los occisos a la Morgue Judicial de Oro Verde, para sus correspondientes autopsias, y serán oportunamente entregados a sus familiares para una última despedida".

Sobre la investigación de las formas y circunstancias de los decesos, hizo saber que "inicialmente se dispuso la extracción de sangre y orina del conductor sobreviviente, para la obtención de resultados de laboratorio; para luego quedar detenido, supeditado a la causa". Además, confirmó "el secuestro de ambos vehículos partícipes".

En el lugar, el gabinete de Policía Científica práctica las pericias de estilo.