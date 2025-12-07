Un detenido, tras la muerte de dos jóvenes crespenses

Tragedia en Ruta 32: Dos personas fallecidas
En medio de la tenue lluvia de la nochecita de domingo, un siniestro vial se cobró dos vidas.
La Fiscalía dispuso las primeras medidas y diligencias, a raíz del siniestro acaecido en Ruta 32.Crespo07 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Un tremendo choque se registró en Paraná Campaña, sorprendiendo a localidades de la zona y enlutando a la comunidad crespense.
El Segundo Jefe de Comisaría Seguí, Hernán Ortega, precisó a Estación Plus Crespo que "alrededor de las 21:15, la dependencia recibió el aviso de un siniestro vial en Ruta 32, a la altura del Km. 24,5. Se trata de un tramo que nos comunica con la ciudad de Viale".
Con premura acudió una dotación, habiéndose convocado en paralelo al servicio de emergencias. El funcionario indicó: "Se verificó el impacto entre una Volkswagen Amarok, que era conducida por un hombre de 42 años de edad, radicado en Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco; y una moto 110 cc. En la unidad de menor porte viajaban un joven de 18 años y una jovencita de 19 años, ambos domiciliados en Crespo".
En cuanto a las circunstancias, el Comisario refirió: "De acuerdo a las diligencias primarias, ambos vehículos circulaban en igual sentido, desplazándose con orientación desde Viale a Seguí".
Ortega sostuvo a Estación Plus Crespo que "la Fiscalía interviniente ordenó el traslado de los occisos a la Morgue Judicial de Oro Verde, para sus correspondientes autopsias, y serán oportunamente entregados a sus familiares para una última despedida".
Sobre la investigación de las formas y circunstancias de los decesos, hizo saber que "inicialmente se dispuso la extracción de sangre y orina del conductor sobreviviente, para la obtención de resultados de laboratorio; para luego quedar detenido, supeditado a la causa". Además, confirmó "el secuestro de ambos vehículos partícipes".
En el lugar, el gabinete de Policía Científica práctica las pericias de estilo.
En medio de la tenue lluvia de la nochecita de domingo, un siniestro vial se cobró dos vidas.
El joven fue retenido por civiles hasta la llegada de la Policía. El crespense detenido tiene antecedentes.
Jóvenes fueron demorados por Comisaría Crespo; mientras que las unidades -de importantes cilindradas- quedaron retenidas. Cómo fue el procedimiento.
Sábado 6 y domingo 7, se realizará el mega evento de mototurismo, que promete test drives, espacios de exhibición, bandas musicales en vivo y más atractivos. El público de Crespo tendrá acceso libre y gratuito -en ambos días-, sólo presentando el DNI. Entrada accesible para moteros y público visitante.
Se programó para el 13 de diciembre, con el objetivo de reunir alimentos no perecederos, de manera que muchas familias puedan disfrutar de las fiestas navideñas.
La Asociación de Empleados de Comercio de Crespo inaugurará este domingo 7 de diciembre la temporada de verano en su complejo de natatorios, con tarifas diferenciadas para afiliados y particulares, y servicios destinados a garantizar un espacio familiar y seguro.
La ceremonia de premiación se realizará el martes 9 de diciembre, desde las 20:30 horas, en el Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú‘. Previamente habrá un descubrimiento de placa en homenaje a Adolfo Decoud.
Jóvenes fueron demorados por Comisaría Crespo; mientras que las unidades -de importantes cilindradas- quedaron retenidas. Cómo fue el procedimiento.
En principio, constató la ausencia de 835 animales. No descartan realizar una "parada de rodeo", para determinar la cantidad exacta.
El joven fue retenido por civiles hasta la llegada de la Policía. El crespense detenido tiene antecedentes.
Un Volkswagen Bora terminó con las ruedas hacia arriba luego de impactar contra una columna de alumbrado y chocar una camioneta estacionada en la vía pública. Ocurrió este domingo por la mañana.