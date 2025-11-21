Nuevas retenciones de cara a un fin de semana extra largo

"Escapes antirreglamentarios y faltante de documentación, han sido los principales motivos de nuevas retenciones preventivas, acumulándose 5 motos más, entre miércoles y jueves", confirmaron las autoridades policiales de la ciudad a Estación Plus Crespo.

Las unidades fueron trasladadas al depósito municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas.

Se hizo saber, que a lo largo del fin de semana extra largo -Policía y Tránsito Municipal- llevarán adelante operativos en puntos y horarios aleatorios.