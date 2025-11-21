Nuevas retenciones de cara a un fin de semana extra largo

ENERSA programó corte de luz para este domingo
Afectará a usuarios de una zona de Crespo. La interrupción del servicio responde a trabajos en líneas de media tensión.
En forma reciente, otros 5 motovehículos fueron retirados de la circulación pública crespense.Crespo21 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
"Escapes antirreglamentarios y faltante de documentación, han sido los principales motivos de nuevas retenciones preventivas, acumulándose 5 motos más, entre miércoles y jueves", confirmaron las autoridades policiales de la ciudad a Estación Plus Crespo.
Las unidades fueron trasladadas al depósito municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas.
Se hizo saber, que a lo largo del fin de semana extra largo -Policía y Tránsito Municipal- llevarán adelante operativos en puntos y horarios aleatorios.
Tuvo ingreso formal una presentación del bloque justicialista, que apunta a obtener precisiones sobre la vinculación entre el municipio y un vehículo particular que se encarga de la recolección tras las podas públicas. Cuestionan las condiciones de seguridad.
Fue aprobado por unanimidad, en 28.900 millones de pesos -un 32% más que el planificado el año anterior-. Se conocieron cuáles serán las obras y acciones prioritarias a realizar el año venidero. Los detalles.
Efectivos de Comisaría Crespo llegaron hasta la vivienda en cuestión, hallando el efecto requerido por la justicia.
Tras cumplir con los minuciosos requisitos legales, el Ejecutivo formalizó la habilitación del negocio. No obstante, el Cuerpo Legislativo recepcionó los planteos de un grupo de socios del Centro Comercial.
Dos hombres y una mujer fueron trasladados a Alcaidía de Paraná. Hubo secuestros en los procedimientos que se extendieron durante más de 6 horas.
El Jefe Departamental Paraná, Carlos Schmunk, hizo un fuerte llamado a la "concientización en el seno familiar" y bregó por "sanciones ejemplificadoras".
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.