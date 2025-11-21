Plus en Vivo

Nuevas retenciones de cara a un fin de semana extra largo

En forma reciente, otros 5 motovehículos fueron retirados de la circulación pública crespense.

Crespo21 de noviembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2025-11-20 at 21.51.51

"Escapes antirreglamentarios y faltante de documentación, han sido los principales motivos de nuevas retenciones preventivas, acumulándose 5 motos más, entre miércoles y jueves", confirmaron las autoridades policiales de la ciudad a Estación Plus Crespo.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 22.38.05 

Las unidades fueron trasladadas al depósito municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas.

Se hizo saber, que a lo largo del fin de semana extra largo -Policía y Tránsito Municipal- llevarán adelante operativos en puntos y horarios aleatorios.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo