Omar Atilio Goettig "Cuchillo"Necrológicas01 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día 1 de octubre a la edad de 63 años. Sus restos son velados en sala -B- de calle Ramírez 1032, y serán inhumados el 2 de octubre a las 9:00hs. en el cementerio de Crespo, previo responso en el cementerio.
Hogar de duelo: Las Palmeras 1024 – Crespo
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
