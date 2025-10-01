Omar Atilio Goettig "Cuchillo"

Falleció el día 1 de octubre a la edad de 63 años. Sus restos son velados en sala -B- de calle Ramírez 1032, y serán inhumados el 2 de octubre a las 9:00hs. en el cementerio de Crespo, previo responso en el cementerio.

Hogar de duelo: Las Palmeras 1024 – Crespo

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.