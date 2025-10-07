El peor final: hallan sin vida a Daiana Mendieta

Estación Plus CrespoCrespo03 de octubre de 2025
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
Policiales/Judiciales 06 de octubre de 2025
También hallaron abandonado el auto de la joven. Se aguardan pericias y testimonios claves en esta jornada.
Policiales/Judiciales 06 de octubre de 2025
Un productor rural de Colonia Merou, a 30 km de Paraná, denunció el robo de 43 vaquillonas de 200 kilos cada una. El perjuicio supera los 40 millones de pesos. La Brigada de Delitos Rurales investiga el hecho y analiza filmaciones y testimonios para esclarecer el robo.
Crespo 06 de octubre de 2025
Este martes 7 de octubre, Crespo vivirá su tradicional feriado patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad. La jornada tendrá un fuerte impacto en los servicios públicos, actividades comerciales y transporte, con la mayoría de las instituciones y empresas locales sin atención al público.
Policiales/Judiciales 06 de octubre de 2025
"Ya están pedidas las pericias sobre los teléfonos“, indicó la Fiscal Emilce Reynoso, al dar cuenta que intentan establecer el vínculo que tenía la joven con el único arrestado en el caso.