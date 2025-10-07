Plus en Vivo

El peor final: hallan sin vida a Daiana Mendieta

La comunidad de Mansilla atraviesa momentos de conmoción, ante el hallazgo de la joven de 22 años intensamente buscada. Las circunstancias conllevan una profunda investigación.

Policiales/Judiciales07 de octubre de 2025
Daiana Magalí Mendieta

Estación Plus Crespo pudo confirmar que en la zona rural de Mansilla, fue hallado el cuerpo de una mujer joven, con características coincidentes a las de Daiana Magalí Mendieta, sobre quien pesaba un pedido de localización.

El cuerpo fue encontrado esta mañana, durante los rastrillajes policiales, aunque no estaba en la superficie de los terrenos donde se extendía la búsqueda; sino que estaba en un pozo -no se descarta que hay tenido reserva de líquido-. Se presume incluso, que podría en algún momento haber funcionado como aljibe.

Pudiendo entenderse el escenario como un ocultamiento y no siendo desechable la hipótesis, es que un gabinete especializado e integral de la Policía Científica se traslada desde Paraná hasta el ejido de la pequeña localidad del departamento Tala, más precisamente a la zona conocida como Los Zorrinos.

La Fiscalía coordina las diligencias para la realización de la correspondiente autopsia y las pericias que complementarán la Instrucción Penal Preparatoria.

En el marco de la investigación, se encuentra detenido un hombre de más de 50 años, quien resistió el allanamiento del domingo. Los uniformados habían llegado hasta su morada, dado que un teléfono celular que poseía o se encontraba en la vivienda, habría sido la última conexión con la víctima. Todas las circunstancias son materia de calificación judicial.  

