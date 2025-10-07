Olga Elisa Holdstein Vda. de Fuchs

Olga Elisa Holdstein Vda. de FuchsNecrológicas07 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día 7 de octubre a la edad de 84 años. Sus restos son velados en sala -B- de calle Ramírez 1032, y serán inhumados el 7 de octubre a las 17:30hs. en el cementerio de Aldea Jacobi, previo responso en el cementerio.
Hogar de duelo: Sarmiento 1750 – Crespo
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Día del Recolector de Residuos: emotiva sorpresa de dos niñas a trabajadores municipales
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
Allanamiento y una detención en medio de la compleja búsqueda de Daiana
También hallaron abandonado el auto de la joven. Se aguardan pericias y testimonios claves en esta jornada.
Robo de ganado por $40 millones: “Quien comete este delito tiene conocimiento del lugar”Policiales/Judiciales06 de octubre de 2025
Un productor rural de Colonia Merou, a 30 km de Paraná, denunció el robo de 43 vaquillonas de 200 kilos cada una. El perjuicio supera los 40 millones de pesos. La Brigada de Delitos Rurales investiga el hecho y analiza filmaciones y testimonios para esclarecer el robo.
Impacto del feriado patronal en Crespo: servicios, comercios y actividades del 7 de octubre
Este martes 7 de octubre, Crespo vivirá su tradicional feriado patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad. La jornada tendrá un fuerte impacto en los servicios públicos, actividades comerciales y transporte, con la mayoría de las instituciones y empresas locales sin atención al público.
Búsqueda de Daiana: Fiscal Reynoso puso relevancia en la pericia a teléfonos celulares
"Ya están pedidas las pericias sobre los teléfonos“, indicó la Fiscal Emilce Reynoso, al dar cuenta que intentan establecer el vínculo que tenía la joven con el único arrestado en el caso.