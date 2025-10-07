Olga Elisa Holdstein Vda. de Fuchs

Más visto hoy en Estación Plus

Día del Recolector de Residuos: emotiva sorpresa de dos niñas a trabajadores municipales Estación Plus Crespo Crespo 03 de octubre de 2025 En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.

Robo de ganado por $40 millones: “Quien comete este delito tiene conocimiento del lugar” Policiales/Judiciales 06 de octubre de 2025 Un productor rural de Colonia Merou, a 30 km de Paraná, denunció el robo de 43 vaquillonas de 200 kilos cada una. El perjuicio supera los 40 millones de pesos. La Brigada de Delitos Rurales investiga el hecho y analiza filmaciones y testimonios para esclarecer el robo.

Impacto del feriado patronal en Crespo: servicios, comercios y actividades del 7 de octubre Estación Plus Crespo Crespo 06 de octubre de 2025 Este martes 7 de octubre, Crespo vivirá su tradicional feriado patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad. La jornada tendrá un fuerte impacto en los servicios públicos, actividades comerciales y transporte, con la mayoría de las instituciones y empresas locales sin atención al público.