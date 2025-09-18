Pablo German Diaz Castro

Falleció el día 17 de septiembre a la edad de 34 años. Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622, y serán inhumados el 18 de septiembre a las 11:00hs. en el cementerio de Libertador San Martín.

Hogar de duelo: Las Higuerillas S/N - Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.