Pablo German Diaz Castro

Miguel Angel Gareis
Estación Plus CrespoNecrológicas17 de septiembre de 2025
Falleció el día 17 de septiembre a la edad de 34 años. Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622, y serán inhumados el 18 de septiembre a las 11:00hs. en el cementerio de Libertador San Martín.
Hogar de duelo: Las Higuerillas S/N - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos, la cual rige desde la madrugada de este jueves y se extenderá a lo largo de la jornada.
El siniestro ocurrió en Ruta 12. Un neumático suelto se convirtió en peligro para dos usuarios de la trama vial.