Pablo German Diaz Castro

Necrológicas18 de septiembre de 2025

Falleció el día 17 de septiembre a la edad de 34 años. Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622, y serán inhumados el 18 de septiembre a las 11:00hs. en el cementerio de Libertador San Martín.

Hogar de duelo: Las Higuerillas S/N - Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.

