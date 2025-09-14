Plus en Vivo

Betty Esther Soria Vda. de Muhn

Necrológicas14 de septiembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

Falleció el 14 de septiembre, a la edad de 86 años. Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622, hasta el 15 de septiembre a las 09:00, para posteriormente ser cremados.

Hogar de duelo: Independencia 1535 - Crespo. 

Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo