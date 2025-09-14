Betty Esther Soria Vda. de Muhn

Betty Esther Soria Vda. de MuhnNecrológicas14 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 14 de septiembre, a la edad de 86 años. Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622, hasta el 15 de septiembre a las 09:00, para posteriormente ser cremados.
Hogar de duelo: Independencia 1535 - Crespo.
Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Municipio entrerriano cedería un inmueble para que Gendarmería Nacional instale una Sección Antidrogas y una Unidad Especial
Ya fue celebrado el convenio entre la Fuerza Nacional y el Departamento Ejecutivo Municipal. Sólo resta que el Concejo Deliberante autorice ese préstamo gratuito de instalaciones.
4.440 empanadas le pondrán sabor a la fiesta popular crespense
La 17ª Fiesta de la Empanada ya tiene fecha y cartelera artística. Integrantes de cooperadora de la Escuela N° 187 Nina "Argentina Soberana" anticiparon detalles.
Estuvo preso por estafas, volvió al ruedo y lo capturaron en Nogoyá
Cayó una empresa en el ardid y la Policía no descansó hasta dar con el sospechoso, que volvió por más víctimas. Secuestros y detención.
Estela Ana Klug de Marquez
Estafa en Nogoyá: Investigan "un vínculo local" del reincidente detenido
Se presume que el santafesino aprehendido, tuvo apoyo desde esa misma ciudad. Hubo allanamiento. Los detalles.