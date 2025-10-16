Plus en Vivo

María Teresa Kemerer Vda. de Rosskopf

Falleció el jueves 16 de octubre, a la edad 77 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Avda. Ramírez 1032 -Sala "A"-, y serán inhumados el jueves 16 de octubre a las 18:00, en el cementerio de Crespo; previo responso en el cementerio. Hogar de duelo: Berutti 1573 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

