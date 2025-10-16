María Teresa Kemerer Vda. de Rosskopf

Más visto hoy en Estación Plus

Brusco giro en el Femicidio de Daiana: cambió la causal de muerte Estación Plus Crespo Policiales/Judiciales 09 de octubre de 2025 La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.

Daños totales por incendio en un galpón urbano Estación Plus Crespo Crespo 14 de octubre de 2025 Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron hasta el inmueble, donde el foco ígneo era generalizado.

Crespo: Practican pericias tras una denuncia por Abuso Sexual Estación Plus Crespo Crespo 15 de octubre de 2025 Uniformados locales y de reparticiones especializadas desarrollaron el procedimiento ordenado por la justicia, a instancias de colectar elementos vinculados a la investigación del caso.