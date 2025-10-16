María Teresa Kemerer Vda. de Rosskopf

María Teresa Kemerer Vda. de RosskopfNecrológicas16 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el jueves 16 de octubre, a la edad 77 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Avda. Ramírez 1032 -Sala "A"-, y serán inhumados el jueves 16 de octubre a las 18:00, en el cementerio de Crespo; previo responso en el cementerio. Hogar de duelo: Berutti 1573 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Brusco giro en el Femicidio de Daiana: cambió la causal de muerte
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Daños totales por incendio en un galpón urbano
Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron hasta el inmueble, donde el foco ígneo era generalizado.
Crespo: Practican pericias tras una denuncia por Abuso Sexual
Uniformados locales y de reparticiones especializadas desarrollaron el procedimiento ordenado por la justicia, a instancias de colectar elementos vinculados a la investigación del caso.
Investigan una sustracción en una vivienda de Barrio Norte
"Estamos trabajando en el hecho, entrecruzando los datos que hemos podido reunir y nos abocamos a lograr la resolución", manifestó el Jefe de Comisaría Crespo.
El show de "El Brujo Ezequiel" cerrará la Maratón de la Avicultura 2025
El sábado 1 de noviembre, Crespo ofrece un gran evento, que reúne deporte, música y gastronomía. El consagrado Brujo Ezequiel brindará su repertorio con acceso libre y gratuito.