Maximiliano Ezequiel Gottig
Falleció el 21 de octubre, a la edad de 15 años. Sus restos son velados en Sala Velatoria de calle Estrada 1622 el 23 de octubre, a partir de las 8:00 y serán inhumados a las 11:00 en el cementerio de Crespo; previo responso en el cementerio. Hogar de duelo: Alicia Morou de Justo 479 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.Necrológicas22 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
María Teresa Kemerer Vda. de Rosskopf
Luis Alcides Jacob
Mario Marcelo Riffel
Roberto Anibal Lescano
Olga Elisa Holdstein Vda. de Fuchs
Vecino de Crespo despistó y quedó al borde de un antiguo cauce de agua
La policía tuvo que realizar intensas averiguaciones para dar con el paradero del conductor. Viajaban dos amigos.
Electores de Crespo: ¿Quiénes votan mesa por mesa?
Con el estreno de la Boleta Única Papel, en 9 escuelas de la planta urbana crespense se estarán eligiendo diputados y senadores nacionales por Entre Ríos. ¿Dónde te corresponde votar conforme la actual distribución? Accedé a la búsqueda alfabética o automática digital.
Nueva radicación empresarial en el Parque Industrial de Crespo
Autoridades de la Municipalidad de Crespo y de la empresa Geosk SRL firmaron el boleto de compra-venta de un terreno en el Parque Industrial Crespo.
Estaba pescando, se cayó al río y murióPoliciales/Judiciales21 de octubre de 2025
El hombre de 34 años se accidentó en la zona del Lago Salto Grande, en cercanías al Club Náutico, de la ciudad de Santa Ana.
Caso Guillermo Ramírez: Se aguardan informes claves de cara al pedido de remisión a Juicio
Su muerte se contextualiza en un procedimiento policial que comenzó en Libertador San Martín y terminó en Diamante. "Entendemos que ya es momento de que el cuerpo sea entregado a la familia, para que reciba su sepelio", afirmó el abogado querellante, Nélson Schlotahuer, quien dio detalles de la causa. Qué sugerencias dejó en su reunión con el Comité para la Prevención de Torturas de Entre Ríos.