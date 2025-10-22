Maximiliano Ezequiel Gottig

Más visto hoy en Estación Plus

Electores de Crespo: ¿Quiénes votan mesa por mesa? Estación Plus Crespo Crespo 20 de octubre de 2025 Con el estreno de la Boleta Única Papel, en 9 escuelas de la planta urbana crespense se estarán eligiendo diputados y senadores nacionales por Entre Ríos. ¿Dónde te corresponde votar conforme la actual distribución? Accedé a la búsqueda alfabética o automática digital.

Nueva radicación empresarial en el Parque Industrial de Crespo Estación Plus Crespo Crespo al día 21 de octubre de 2025 Autoridades de la Municipalidad de Crespo y de la empresa Geosk SRL firmaron el boleto de compra-venta de un terreno en el Parque Industrial Crespo.

Estaba pescando, se cayó al río y murió Policiales/Judiciales 21 de octubre de 2025 El hombre de 34 años se accidentó en la zona del Lago Salto Grande, en cercanías al Club Náutico, de la ciudad de Santa Ana.