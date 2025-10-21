Nueva radicación empresarial en el Parque Industrial de Crespo

Mediante Ordenanza Nº 89/2025, aprobada por el Concejo Deliberante, se dispuso de la venta de un espacio para la instalación de una planta de producción de fertilizante y enmiendas minerales para corrección de suelos degradados.

Es el lote Nº 1, de la Manzana 9 que está destinada a industrias manufactureras. El lugar consta de 26 metros de frente por 48,31 de fondo, aproximadamente.

En la firma estuvieron: Marcelo Cerutti (intendente de Crespo), Oscar Ariel Pedersen (socio-gerente de Geosk SRL), Evangelina Schmidt (secretaria de Economía, Hacienda y Producción) y Agustín López (subdirector de Desarrollo Local y Producción).