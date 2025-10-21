Plus en Vivo

Nueva radicación empresarial en el Parque Industrial de Crespo

Autoridades de la Municipalidad de Crespo y de la empresa Geosk SRL firmaron el boleto de compra-venta de un terreno en el Parque Industrial Crespo.

Crespo al día21 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
DSC_4683-1280x640

Mediante Ordenanza Nº 89/2025, aprobada por el Concejo Deliberante, se dispuso de la venta de un espacio para la instalación de una planta de producción de fertilizante y enmiendas minerales para corrección de suelos degradados.

Es el lote Nº 1, de la Manzana 9 que está destinada a industrias manufactureras. El lugar consta de 26 metros de frente por 48,31 de fondo, aproximadamente.

En la firma estuvieron: Marcelo Cerutti (intendente de Crespo), Oscar Ariel Pedersen (socio-gerente de Geosk SRL), Evangelina Schmidt (secretaria de Economía, Hacienda y Producción) y Agustín López (subdirector de Desarrollo Local y Producción).

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
01-Pintada-1280x640

Mejoramientos en espacios públicos de la ciudad

Estación Plus Crespo
Crespo al día18 de octubre de 2025

El parque ubicado en Avda. Los Constituyentes y Rafael Obligado, luce renovado producto de las mejoras llevadas adelante en el lugar por personal municipal. Jóvenes realizaron una intervención artística pintando bajo la temática de paisajes barriales como referencia.

Más visto hoy en Estación Plus
755816-192315-whatsapp-20image-202021-09-09-20at-2012-06-22-20pm_0

Electores de Crespo: ¿Quiénes votan mesa por mesa?

Estación Plus Crespo
Crespo20 de octubre de 2025

Con el estreno de la Boleta Única Papel, en 9 escuelas de la planta urbana crespense se estarán eligiendo diputados y senadores nacionales por Entre Ríos. ¿Dónde te corresponde votar conforme la actual distribución? Accedé a la búsqueda alfabética o automática digital.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo