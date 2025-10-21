Nueva radicación empresarial en el Parque Industrial de Crespo

Gala lírica del coro Municipal del ‘Centenario’ y artistas invitados
El sábado 25 de octubre, desde las 20:00, se realizará la ‘Gala Lírica’ en el Salón Municipal de Crespo.
Autoridades de la Municipalidad de Crespo y de la empresa Geosk SRL firmaron el boleto de compra-venta de un terreno en el Parque Industrial Crespo.
Mediante Ordenanza Nº 89/2025, aprobada por el Concejo Deliberante, se dispuso de la venta de un espacio para la instalación de una planta de producción de fertilizante y enmiendas minerales para corrección de suelos degradados.
Es el lote Nº 1, de la Manzana 9 que está destinada a industrias manufactureras. El lugar consta de 26 metros de frente por 48,31 de fondo, aproximadamente.
En la firma estuvieron: Marcelo Cerutti (intendente de Crespo), Oscar Ariel Pedersen (socio-gerente de Geosk SRL), Evangelina Schmidt (secretaria de Economía, Hacienda y Producción) y Agustín López (subdirector de Desarrollo Local y Producción).
La Municipalidad de Crespo abrió la inscripción para una nueva edición del Programa de 5 días: Cambio de hábitos y una vida saludable, una propuesta destinada a vecinos mayores de 18 años a fortalecer la salud física, mental y emocional de los vecinos.
Personal municipal lleva adelante la ejecución de una cuadra de la calle Hipólito Yrigoyen, entre Santa Fe y Corrientes (Barrio Salto).
En el marco de las acciones preventivas frente al dengue, directivos y personal de limpieza de instituciones educativas y sociales de Crespo fueron convocados a sumarse como replicadores comunitarios, asumiendo un rol clave en la concientización y difusión de medidas de prevención.
El parque ubicado en Avda. Los Constituyentes y Rafael Obligado, luce renovado producto de las mejoras llevadas adelante en el lugar por personal municipal. Jóvenes realizaron una intervención artística pintando bajo la temática de paisajes barriales como referencia.
El sábado 1 de noviembre, Crespo ofrece un gran evento, que reúne deporte, música y gastronomía. El consagrado Brujo Ezequiel brindará su repertorio con acceso libre y gratuito.
Un informe registró que, en promedio, los gobiernos provinciales tienen 50 empleados por cada 1.000 habitantes, pero hay una gran dispersión entre jurisdicciones.
La policía tuvo que realizar intensas averiguaciones para dar con el paradero del conductor. Viajaban dos amigos.
Con el estreno de la Boleta Única Papel, en 9 escuelas de la planta urbana crespense se estarán eligiendo diputados y senadores nacionales por Entre Ríos. ¿Dónde te corresponde votar conforme la actual distribución? Accedé a la búsqueda alfabética o automática digital.
La justicia federal de Córdoba imputó a 23 uniformados, entre los que hay una jefa de sección, y al recadudador. Son 11 los oficiales que están presos
