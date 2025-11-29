Daniel Wendler fue declarado "Personalidad destacada de la Cultura" en Crespo

Daniel Wendler recibió el Decreto Municipal mediante el cual, la ciudad de Crespo lo reconoce y distingue como “Personalidad destacada de la Cultura”.

El reconocimiento tuvo lugar en el despacho del presidente municipal, Marcelo Cerutti, y también participaron Jacinta Eberle (viceintendente), Vanesa Pusineri (secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano), Evangelina Schmidt (secretaria de Economía, Hacienda y Producción) y Andrés Spreáfico (director de Integración y Participación Comunitaria). En la oportunidad, también le obsequiaron un mate, como símbolo de amistad y compañía -más allá de las distancias geográfica entre Crespo y Berlín- que permite conservar y reafirmar su lazo con sus raíces.

“Daniel es otro joven de nuestra ciudad que trasciende a nivel nacional e internacional, en este caso con una amplia trayectoria y carrera artística-cultural, que refleja también nuestro orgullo crespense”, destacó Cerutti. “Estamos muy contentos de contar con su visita y de que el domingo presente en su ciudad natal su espectáculo internacional”.

Luego agregó: “Tenemos muchos crespenses que se destacan en diferentes aristas, siempre mostrando sus condiciones, acompañadas por la dedicación, el esfuerzo y la constancia para llegar al éxito”.

Wendler, que tuvo sus inicios en el Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas (IMEFAA), reside actualmente en Berlín (Alemania). Desde ahí, trae a su ciudad natal la obra: ‘Das ist kein konzert’ (¡Esto no es un concierto!). Este espectáculo musical, se presentará en Crespo el domingo 30 de noviembre, en el Salón Municipal, desde las 20:30.

Las entradas, a un valor de $10.000, se agotaron con bastante anticipación a la realización del espectáculo.

“Es especial y gratificante recibir estos mimos en la ciudad donde uno inició su carrera”, contó en relación con el Decreto Municipal. “Será muy emocionante actuar en la sala donde realicé mis primeros pasos, en lo que ahora es mi profesión”, evocó Wendler con respecto al Salón Municipal.

Luego añadió: “Los invito a este espectáculo que presentaré, después de varios años de no realizar actuaciones en Crespo. Así que estoy muy contento de llegar con esta performance, que no es un concierto tradicional”.

También detalló: “Estaré cantando y bailando, junto a Damián Báez que es un pianista excepcional. Por lo tanto, será un lujo que lo tengamos actuando en nuestra ciudad. Realizaremos música para piano y voz del Siglo XIX y XX, en tres idiomas, de autores alemanes, franceses y argentinos. Tendremos subtítulos y además iremos contando cosas, para vivir un espectáculo atípico”.

Wendler, radicado en Berlín (Alemania) hace siete años, regresa a su ciudad natal para ofrecer un concierto-danza que invita a descubrir y resignificar la música de cámara de los siglos XIX y XX.

‘¡Das ist kein Konzert!’, es una performance que combina repertorio de música y danza. Fue estrenada en el año 2023 en Berlín y surgió luego de un subsidio recibido por Wendler en el 2020 para desarrollar una investigación escénica en Alemania.