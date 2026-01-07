Crespo: Noche de rock en el Centro Cultural “La Estación”

Con entrada libre y gratuita, esta noche de rock contará con la presentación de las bandas La Zapada de Aurelio, Ruedas de Metal, Somos Rock y T.a.L.C., que ofrecerán un variado repertorio para el público.

Además, habrá servicio de cantina, a cargo de RR Producciones, entidad que organiza la actividad en conjunto con la Municipalidad de Crespo.

La propuesta está abierta a todo público y busca seguir promoviendo la música en vivo y el encuentro cultural en la ciudad.