Plus en Vivo

Crespo: Noche de rock en el Centro Cultural “La Estación”

El Centro Cultural ‘La Estación’ será escenario de una nueva propuesta musical este sábado 10 de enero, desde las 21:00, con una nueva edición de ‘El Andén en Concierto’. El evento tendrá lugar en el espacio ubicado en Jorge Heinze 520.

Crespo al día07 de enero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
489925842_1089476809873414_6059790366604883920_n-1536x1024

Con entrada libre y gratuita, esta noche de rock contará con la presentación de las bandas La Zapada de Aurelio, Ruedas de Metal, Somos Rock y T.a.L.C., que ofrecerán un variado repertorio para el público.

Además, habrá servicio de cantina, a cargo de RR Producciones, entidad que organiza la actividad en conjunto con la Municipalidad de Crespo.

La propuesta está abierta a todo público y busca seguir promoviendo la música en vivo y el encuentro cultural en la ciudad.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo