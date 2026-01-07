Crespo: Noche de rock en el Centro Cultural “La Estación”

Continúan los mejoramientos en parques y paseos de la ciudad
Desde el municipio se efectuaron tareas en el espacio público ubicado entre las calles Entre Ríos, Moreno y Santa Fe (Barrio Salto).
El Centro Cultural ‘La Estación’ será escenario de una nueva propuesta musical este sábado 10 de enero, desde las 21:00, con una nueva edición de ‘El Andén en Concierto’. El evento tendrá lugar en el espacio ubicado en Jorge Heinze 520.Crespo al día07 de enero de 2026Estación Plus Crespo
Con entrada libre y gratuita, esta noche de rock contará con la presentación de las bandas La Zapada de Aurelio, Ruedas de Metal, Somos Rock y T.a.L.C., que ofrecerán un variado repertorio para el público.
Además, habrá servicio de cantina, a cargo de RR Producciones, entidad que organiza la actividad en conjunto con la Municipalidad de Crespo.
La propuesta está abierta a todo público y busca seguir promoviendo la música en vivo y el encuentro cultural en la ciudad.
El lunes 5 de enero arrancó la temporada 2026 de la Colonia Municipal de Vacaciones, que congrega a más de 300 personas de diferentes edades, más los profesores a cargo de las actividades.
Las tareas se planificaron en función al relevamiento realizado por la Oficina Municipal de Estadísticas (OME), con el objetivo de “optimizar la seguridad vial y la circulación”, en el trayecto de Humberto Seri comprendido entre Belgrano e Independencia.
Hay tiempo hasta el viernes 9 de enero, a las 20:00. El sorteo de los grupos y fixture se realizará por sistema automático de la aplicación Copa Fácil.
En el marco de la campaña de concientización y sensibilización ‘¡Yo le digo no a la pirotecnia!‘ se realizó una visita a los chicos que participan de la colonia de vacaciones en el Club Atlético Unión, bajo el lema “Si tu diversión daña a otro, deja de ser divertido”.
Este miércoles 31 habrá asueto administrativo. ¿Cómo será la recolección de residuos?
El intendente Marcelo Cerutti fijó la fecha en que concluirá su designación para impartir justicia administrativa en el ámbito de la ciudad.
Desde este miércoles se inicia un período de inestabilidad que se extenderá hasta el sábado. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el viernes se registrarían las tormentas más intensas en la provincia.
El crespense, mediocampista central, llegó libre de Patronato y jugó la última temporada para Gimnasia de Concepción del Uruguay.
Un ciudadano fue trasladado a Alcaidía de Tribunales, tras un incidente en la vía pública.
La edición 2026 de los Carnavales de Hasenkamp incorporó un formato renovado con fiestas que se extienden hasta la madrugada, sectores diferenciados y una fuerte convocatoria regional. El objetivo es atraer a públicos diversos y consolidar el evento como uno de los más convocantes del verano.