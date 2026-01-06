Refuerzan iluminación y realizan mejoras en Av. Humberto Seri

El intendente Marcelo Cerutti comentó que “las acciones proyectadas contemplan el refuerzo de la iluminación, la mejora de los cruces peatonales, el ordenamiento de la circulación y la adecuación del estacionamiento vehicular, en función a datos concretos y objetivos” obtenidos mediante los informes producidos por la OME.

Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente, detalló que -en este contexto- ya se colocaron 12 columnas y luminarias altas con tecnología LED. Se trabaja en la adecuación del entorno urbano, se efectúan podas correctivas en árboles que interfieren con el sistema de iluminación y se procederá a la extracción de especies que por su estado y antigüedad presentan peligro para la sociedad y la seguridad vial, producto del deterioro externo o interno.

Miguel Pusineri explicó que las podas se hacen sobre ramas bajas secas y en el caso de las verdes es porque existe un desequilibrio importante de copa lo cual representa riesgo. También comentó que, los árboles retirados serán reemplazados de manera acorde y progresiva por especies autóctonas, contemplando el programa de corredores verdes que se lleva adelante desde el municipio.

Mientras que, próximamente están planificadas otras acciones como: pintura vial; la colocación de reductores de velocidad (conforme a los resultados del informe de la OME); la modificación del sentido del estacionamiento en 45°, optimizando la visibilidad y el orden vehicular; tareas de hormigón en cordón cuneta (adaptando el sector al nuevo esquema de estacionamiento); y extensión del cantero central mediante trabajos de hormigón, en el tramo final de avenida Humberto Seri hasta Independencia.