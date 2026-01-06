Refuerzan iluminación y realizan mejoras en Av. Humberto Seri

Continúan los mejoramientos en parques y paseos de la ciudad
Desde el municipio se efectuaron tareas en el espacio público ubicado entre las calles Entre Ríos, Moreno y Santa Fe (Barrio Salto).
Las tareas se planificaron en función al relevamiento realizado por la Oficina Municipal de Estadísticas (OME), con el objetivo de “optimizar la seguridad vial y la circulación”, en el trayecto de Humberto Seri comprendido entre Belgrano e Independencia.Crespo al día06 de enero de 2026Estación Plus Crespo
El intendente Marcelo Cerutti comentó que “las acciones proyectadas contemplan el refuerzo de la iluminación, la mejora de los cruces peatonales, el ordenamiento de la circulación y la adecuación del estacionamiento vehicular, en función a datos concretos y objetivos” obtenidos mediante los informes producidos por la OME.
Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente, detalló que -en este contexto- ya se colocaron 12 columnas y luminarias altas con tecnología LED. Se trabaja en la adecuación del entorno urbano, se efectúan podas correctivas en árboles que interfieren con el sistema de iluminación y se procederá a la extracción de especies que por su estado y antigüedad presentan peligro para la sociedad y la seguridad vial, producto del deterioro externo o interno.
Miguel Pusineri explicó que las podas se hacen sobre ramas bajas secas y en el caso de las verdes es porque existe un desequilibrio importante de copa lo cual representa riesgo. También comentó que, los árboles retirados serán reemplazados de manera acorde y progresiva por especies autóctonas, contemplando el programa de corredores verdes que se lleva adelante desde el municipio.
Mientras que, próximamente están planificadas otras acciones como: pintura vial; la colocación de reductores de velocidad (conforme a los resultados del informe de la OME); la modificación del sentido del estacionamiento en 45°, optimizando la visibilidad y el orden vehicular; tareas de hormigón en cordón cuneta (adaptando el sector al nuevo esquema de estacionamiento); y extensión del cantero central mediante trabajos de hormigón, en el tramo final de avenida Humberto Seri hasta Independencia.
Desde el municipio se efectuaron tareas en el espacio público ubicado entre las calles Entre Ríos, Moreno y Santa Fe (Barrio Salto).
El lunes 5 de enero arrancó la temporada 2026 de la Colonia Municipal de Vacaciones, que congrega a más de 300 personas de diferentes edades, más los profesores a cargo de las actividades.
El Centro Cultural ‘La Estación’ será escenario de una nueva propuesta musical este sábado 10 de enero, desde las 21:00, con una nueva edición de ‘El Andén en Concierto’. El evento tendrá lugar en el espacio ubicado en Jorge Heinze 520.
Hay tiempo hasta el viernes 9 de enero, a las 20:00. El sorteo de los grupos y fixture se realizará por sistema automático de la aplicación Copa Fácil.
En el marco de la campaña de concientización y sensibilización ‘¡Yo le digo no a la pirotecnia!‘ se realizó una visita a los chicos que participan de la colonia de vacaciones en el Club Atlético Unión, bajo el lema “Si tu diversión daña a otro, deja de ser divertido”.
Este miércoles 31 habrá asueto administrativo. ¿Cómo será la recolección de residuos?
El intendente Marcelo Cerutti fijó la fecha en que concluirá su designación para impartir justicia administrativa en el ámbito de la ciudad.
Desde este miércoles se inicia un período de inestabilidad que se extenderá hasta el sábado. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el viernes se registrarían las tormentas más intensas en la provincia.
El crespense, mediocampista central, llegó libre de Patronato y jugó la última temporada para Gimnasia de Concepción del Uruguay.
Un ciudadano fue trasladado a Alcaidía de Tribunales, tras un incidente en la vía pública.
La edición 2026 de los Carnavales de Hasenkamp incorporó un formato renovado con fiestas que se extienden hasta la madrugada, sectores diferenciados y una fuerte convocatoria regional. El objetivo es atraer a públicos diversos y consolidar el evento como uno de los más convocantes del verano.