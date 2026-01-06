Continúan abiertas las inscripciones para Verano Vóley 2026

Continúan los mejoramientos en parques y paseos de la ciudad
Desde el municipio se efectuaron tareas en el espacio público ubicado entre las calles Entre Ríos, Moreno y Santa Fe (Barrio Salto).
Hay tiempo hasta el viernes 9 de enero, a las 20:00. El sorteo de los grupos y fixture se realizará por sistema automático de la aplicación Copa Fácil.Crespo al día06 de enero de 2026
Mientras que, el inicio está previsto para el martes 13 de enero, desde las 20:30, en el Espacio Recreativo Liliana Mabel ‘Gordi’ Decoud (ubicado detrás del Instituto Comercial Crespo).
Voleibol
Este deporte ofrecerá diversidad para que los participantes puedan optar. Habrá torneos para: Mujeres, Varones y Mixto (en todos los casos en las modalidades Libre y Recreativo). Cada plantel deberá abonar una inscripción de $40.000 y podrá tener un mínimo de 4 y máximo de 6 jugadores.
Newcom
La actividad estará reservada para mayores de 50 años (con la posibilidad de contar con dos menores por equipo, de los cuales solo 1 puede estar en cancha jugando). El costo de la inscripción por plantel será de $20.000. Cada conjunto deberá tener un mínimo de 6 y máximo de 10 personas.
Días de juegos
La programación se realizará los martes y jueves, desde las 20:30, definiéndose el fixture y distribuyéndose las categorías en esas jornadas según la cantidad de equipos inscriptos.
Entrenamientos
Desde el martes 23 de diciembre, a las 20:30, habilitadas las canchas para aquellos equipos que deseen reunirse a realizar su entrenamiento previo al inicio del certamen veraniego. En cualquiera de esas jornadas también ayudaremos a realizar las inscripciones a quienes deseen realizar el trámite de manera presencial, en vez de la opción virtual con formulario on-line.
Las demás jornadas de apertura de cancha para practicar serán los siguientes días: viernes 26/12, martes 30/12, viernes 2/1, martes 6/1 y jueves 8/1. Siempre desde las 20:30.
Las categorías para el voleibol
-Categoría Libre (Mujeres, Varones y Mixto): Podrá participar cualquier tipo de jugador, sin distinción entre federados y no federados. Costo de la inscripción $40.000 por equipo.
-Categoría Recreativa (Mujeres, Varones y Mixto): Podrán participar quienes no hayan tenido experiencia en el deporte. Tanto en el presente como en el pasado. Costo de la inscripción $40.000 por equipo.
La categoría para el Newcom
-Categoría Única: Mayores de 50 años (con la posibilidad de contar con dos menores, de los cuales solo uno puede estar en cancha jugando). Cada equipo puede contar con un máximo de hasta 10 jugadores, aunque durante el desarrollo del partido debe contar con 3 mujeres y 3 varones dentro del perímetro de juego. Costo de la inscripción $20.000 por plantel.
El lunes 5 de enero arrancó la temporada 2026 de la Colonia Municipal de Vacaciones, que congrega a más de 300 personas de diferentes edades, más los profesores a cargo de las actividades.
El Centro Cultural ‘La Estación’ será escenario de una nueva propuesta musical este sábado 10 de enero, desde las 21:00, con una nueva edición de ‘El Andén en Concierto’. El evento tendrá lugar en el espacio ubicado en Jorge Heinze 520.
Las tareas se planificaron en función al relevamiento realizado por la Oficina Municipal de Estadísticas (OME), con el objetivo de “optimizar la seguridad vial y la circulación”, en el trayecto de Humberto Seri comprendido entre Belgrano e Independencia.
En el marco de la campaña de concientización y sensibilización ‘¡Yo le digo no a la pirotecnia!‘ se realizó una visita a los chicos que participan de la colonia de vacaciones en el Club Atlético Unión, bajo el lema “Si tu diversión daña a otro, deja de ser divertido”.
Este miércoles 31 habrá asueto administrativo. ¿Cómo será la recolección de residuos?
El intendente Marcelo Cerutti fijó la fecha en que concluirá su designación para impartir justicia administrativa en el ámbito de la ciudad.
Desde este miércoles se inicia un período de inestabilidad que se extenderá hasta el sábado. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el viernes se registrarían las tormentas más intensas en la provincia.
El crespense, mediocampista central, llegó libre de Patronato y jugó la última temporada para Gimnasia de Concepción del Uruguay.
Un ciudadano fue trasladado a Alcaidía de Tribunales, tras un incidente en la vía pública.
La edición 2026 de los Carnavales de Hasenkamp incorporó un formato renovado con fiestas que se extienden hasta la madrugada, sectores diferenciados y una fuerte convocatoria regional. El objetivo es atraer a públicos diversos y consolidar el evento como uno de los más convocantes del verano.