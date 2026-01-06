Continúan abiertas las inscripciones para Verano Vóley 2026

Mientras que, el inicio está previsto para el martes 13 de enero, desde las 20:30, en el Espacio Recreativo Liliana Mabel ‘Gordi’ Decoud (ubicado detrás del Instituto Comercial Crespo).

Voleibol

Este deporte ofrecerá diversidad para que los participantes puedan optar. Habrá torneos para: Mujeres, Varones y Mixto (en todos los casos en las modalidades Libre y Recreativo). Cada plantel deberá abonar una inscripción de $40.000 y podrá tener un mínimo de 4 y máximo de 6 jugadores.

Newcom

La actividad estará reservada para mayores de 50 años (con la posibilidad de contar con dos menores por equipo, de los cuales solo 1 puede estar en cancha jugando). El costo de la inscripción por plantel será de $20.000. Cada conjunto deberá tener un mínimo de 6 y máximo de 10 personas.

Días de juegos

La programación se realizará los martes y jueves, desde las 20:30, definiéndose el fixture y distribuyéndose las categorías en esas jornadas según la cantidad de equipos inscriptos.

Entrenamientos

Desde el martes 23 de diciembre, a las 20:30, habilitadas las canchas para aquellos equipos que deseen reunirse a realizar su entrenamiento previo al inicio del certamen veraniego. En cualquiera de esas jornadas también ayudaremos a realizar las inscripciones a quienes deseen realizar el trámite de manera presencial, en vez de la opción virtual con formulario on-line.

Las demás jornadas de apertura de cancha para practicar serán los siguientes días: viernes 26/12, martes 30/12, viernes 2/1, martes 6/1 y jueves 8/1. Siempre desde las 20:30.

Las categorías para el voleibol

-Categoría Libre (Mujeres, Varones y Mixto): Podrá participar cualquier tipo de jugador, sin distinción entre federados y no federados. Costo de la inscripción $40.000 por equipo.

-Categoría Recreativa (Mujeres, Varones y Mixto): Podrán participar quienes no hayan tenido experiencia en el deporte. Tanto en el presente como en el pasado. Costo de la inscripción $40.000 por equipo.

La categoría para el Newcom

-Categoría Única: Mayores de 50 años (con la posibilidad de contar con dos menores, de los cuales solo uno puede estar en cancha jugando). Cada equipo puede contar con un máximo de hasta 10 jugadores, aunque durante el desarrollo del partido debe contar con 3 mujeres y 3 varones dentro del perímetro de juego. Costo de la inscripción $20.000 por plantel.