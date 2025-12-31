Refuerzan acciones de concientización sobre los efectos de la pirotecnia sonora

Funcionamiento del municipio de Crespo por las celebraciones de año nuevo
Este miércoles 31 habrá asueto administrativo. ¿Cómo será la recolección de residuos?
En el marco de la campaña de concientización y sensibilización '¡Yo le digo no a la pirotecnia!' se realizó una visita a los chicos que participan de la colonia de vacaciones en el Club Atlético Unión, bajo el lema "Si tu diversión daña a otro, deja de ser divertido".
La actividad tuvo como objetivo generar conciencia en los niños sobre la importancia de no utilizar fuegos artificiales sonoros, promoviendo el cuidado de las personas y de los animales porque los chicos cumplen un rol fundamental como multiplicadores y difusores de este mensaje en sus familias y en la comunidad.
Andrea Colombara, integrante del Área de Salud Animal y Zoonosis, señaló que esta iniciativa forma parte de un trabajo sostenido: “Buscamos concientizar a la sociedad sobre el no uso de pirotecnia, principalmente la sonora. Llamamos a ser empáticos con nuestros pares para poder disfrutar en familia y en paz. Tenemos que ir avanzando como sociedad y seguir educando”.
Por su parte, Alejandra Dubs, del Área de Salud, explicó por qué se apunta a los niños como destinatarios principales: “Elegimos a los niños como mensajeros porque entienden muy bien. Para ellos, su mascota es su mejor amigo, y desde el lado de la salud sabemos que hay chicos que la pasan muy mal. Puede parecer ‘un ratito’, pero para un niño con alguna condición no lo es”.
Finalmente, Luciano Ríos, responsable del Área de Prevención y Seguridad Urbana, recordó que los vecinos pueden realizar denuncias por la comercialización o el uso de pirotecnia no permitida llamando al 101 (Policía), al 4951160 (Municipalidad) y, de manera excepcional entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, al celular de Atención Ciudadana 343 6 131 13. También desde el «municipio se reforzó la guardia con cuatro móviles disponibles, además de los de la comisaría a partir de las 23 horas”.
La Ordenanza Municipal N.° 53/2020 prohíbe la comercialización, distribución y uso —tanto público como privado— de pirotecnia sonora dentro del ejido urbano de la ciudad de Crespo. También se encuentra prohibido el uso de globos aerostáticos encendidos.
Quedan exceptuados los artificios pirotécnicos exclusivamente lumínicos, como cañas voladoras, estrellas y juegos de luces sin sonido, así como aquellos productos cuya emisión sonora no supere los 65 decibeles, medidos a 20 metros de distancia desde su lanzamiento.
