Más de 300 personas de diferentes edades participan de la “Colonia de Vacaciones Municipal”

Esta iniciativa inclusiva, coordinada por la Municipalidad de Crespo, se realiza en tres espacios mediante convenios con: la Asociación Deportiva y Cultural, el Club Atlético Unión y la Fundación Evangélica Argentina.

“Las Colonias Municipales son abarcativas, generando diversas propuestas para que los participantes disfruten de este verano, donde se relacionan comparten y confraternizan con sus pares”, remarcó el intendente Marcelo Cerutti.

Durante la visita, también estuvieron Jacinta Eberle (viceintendente), Francisco Morales (subdirector de Deportes) y Nicolás Bernat (coordinador de Escuelas Municipales).

En cada colonia, hay seis profesores para los niños y 5 para los mayores. Además, de enseñarles técnicas relacionadas a la natación, también desarrollan diversos juegos, actividades recreativas y talleres relacionados con campañas de concientización.

La Colonia Municipal de Vacaciones se llevará adelante hasta el 30 de enero, de lunes a viernes de 9:00 a 12:00. Los asistentes fueron distribuidos en grupos: 6 a 8 años (75 niñas y niños, en Unión); 9 a 12 años (85 niñas y niños, en Cultural); Adultos Mayores (45) y Personas con Discapacidad (40). Estos últimos dos conjuntos asisten al Parque Evangélico ‘Los Paraísos’.

Jardines Municipales





Con respecto a la Colonia de Vacaciones para los Jardines Municipales, los peques tienen este cronograma: ‘Arco Iris’ (22 niñas y niños, los lunes, miércoles y viernes en Unión, martes y jueves en el Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón); ‘Barrilete de Colores’ (16) y ‘Mi Nidito’ (22) concurren a Unión los martes y jueves, mientras que los días restantes lo hacen en su espacio. En tanto que, el Jardín ‘Vagoncitos’ (18) desarrolla su colonia en su edificio.