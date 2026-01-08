Plus en Vivo

Más de 300 personas de diferentes edades participan de la “Colonia de Vacaciones Municipal”

El lunes 5 de enero arrancó la temporada 2026 de la Colonia Municipal de Vacaciones, que congrega a más de 300 personas de diferentes edades, más los profesores a cargo de las actividades.

Esta iniciativa inclusiva, coordinada por la Municipalidad de Crespo, se realiza en tres espacios mediante convenios con: la Asociación Deportiva y Cultural, el Club Atlético Unión y la Fundación Evangélica Argentina.

“Las Colonias Municipales son abarcativas, generando diversas propuestas para que los participantes disfruten de este verano, donde se relacionan comparten y confraternizan con sus pares”, remarcó el intendente Marcelo Cerutti.

Durante la visita, también estuvieron Jacinta Eberle (viceintendente), Francisco Morales (subdirector de Deportes) y Nicolás Bernat (coordinador de Escuelas Municipales).

En cada colonia, hay seis profesores para los niños y 5 para los mayores. Además, de enseñarles técnicas relacionadas a la natación, también desarrollan diversos juegos, actividades recreativas y talleres relacionados con campañas de concientización.

La Colonia Municipal de Vacaciones se llevará adelante hasta el 30 de enero, de lunes a viernes de 9:00 a 12:00. Los asistentes fueron distribuidos en grupos: 6 a 8 años (75 niñas y niños, en Unión); 9 a 12 años (85 niñas y niños, en Cultural); Adultos Mayores (45) y Personas con Discapacidad (40). Estos últimos dos conjuntos asisten al Parque Evangélico ‘Los Paraísos’.

Jardines Municipales

Con respecto a la Colonia de Vacaciones para los Jardines Municipales, los peques tienen este cronograma: ‘Arco Iris’ (22 niñas y niños, los lunes, miércoles y viernes en Unión, martes y jueves en el Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón); ‘Barrilete de Colores’ (16) y ‘Mi Nidito’ (22) concurren a Unión los martes y jueves, mientras que los días restantes lo hacen en su espacio. En tanto que, el Jardín ‘Vagoncitos’ (18) desarrolla su colonia en su edificio.

