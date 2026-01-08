Más de 300 personas de diferentes edades participan de la “Colonia de Vacaciones Municipal”

Continúan los mejoramientos en parques y paseos de la ciudad
Desde el municipio se efectuaron tareas en el espacio público ubicado entre las calles Entre Ríos, Moreno y Santa Fe (Barrio Salto).
El lunes 5 de enero arrancó la temporada 2026 de la Colonia Municipal de Vacaciones, que congrega a más de 300 personas de diferentes edades, más los profesores a cargo de las actividades.
Esta iniciativa inclusiva, coordinada por la Municipalidad de Crespo, se realiza en tres espacios mediante convenios con: la Asociación Deportiva y Cultural, el Club Atlético Unión y la Fundación Evangélica Argentina.
“Las Colonias Municipales son abarcativas, generando diversas propuestas para que los participantes disfruten de este verano, donde se relacionan comparten y confraternizan con sus pares”, remarcó el intendente Marcelo Cerutti.
Durante la visita, también estuvieron Jacinta Eberle (viceintendente), Francisco Morales (subdirector de Deportes) y Nicolás Bernat (coordinador de Escuelas Municipales).
En cada colonia, hay seis profesores para los niños y 5 para los mayores. Además, de enseñarles técnicas relacionadas a la natación, también desarrollan diversos juegos, actividades recreativas y talleres relacionados con campañas de concientización.
La Colonia Municipal de Vacaciones se llevará adelante hasta el 30 de enero, de lunes a viernes de 9:00 a 12:00. Los asistentes fueron distribuidos en grupos: 6 a 8 años (75 niñas y niños, en Unión); 9 a 12 años (85 niñas y niños, en Cultural); Adultos Mayores (45) y Personas con Discapacidad (40). Estos últimos dos conjuntos asisten al Parque Evangélico ‘Los Paraísos’.
Con respecto a la Colonia de Vacaciones para los Jardines Municipales, los peques tienen este cronograma: ‘Arco Iris’ (22 niñas y niños, los lunes, miércoles y viernes en Unión, martes y jueves en el Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón); ‘Barrilete de Colores’ (16) y ‘Mi Nidito’ (22) concurren a Unión los martes y jueves, mientras que los días restantes lo hacen en su espacio. En tanto que, el Jardín ‘Vagoncitos’ (18) desarrolla su colonia en su edificio.
El Centro Cultural ‘La Estación’ será escenario de una nueva propuesta musical este sábado 10 de enero, desde las 21:00, con una nueva edición de ‘El Andén en Concierto’. El evento tendrá lugar en el espacio ubicado en Jorge Heinze 520.
Las tareas se planificaron en función al relevamiento realizado por la Oficina Municipal de Estadísticas (OME), con el objetivo de “optimizar la seguridad vial y la circulación”, en el trayecto de Humberto Seri comprendido entre Belgrano e Independencia.
Hay tiempo hasta el viernes 9 de enero, a las 20:00. El sorteo de los grupos y fixture se realizará por sistema automático de la aplicación Copa Fácil.
En el marco de la campaña de concientización y sensibilización ‘¡Yo le digo no a la pirotecnia!‘ se realizó una visita a los chicos que participan de la colonia de vacaciones en el Club Atlético Unión, bajo el lema “Si tu diversión daña a otro, deja de ser divertido”.
Este miércoles 31 habrá asueto administrativo. ¿Cómo será la recolección de residuos?
El intendente Marcelo Cerutti fijó la fecha en que concluirá su designación para impartir justicia administrativa en el ámbito de la ciudad.
Desde este miércoles se inicia un período de inestabilidad que se extenderá hasta el sábado. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el viernes se registrarían las tormentas más intensas en la provincia.
El crespense, mediocampista central, llegó libre de Patronato y jugó la última temporada para Gimnasia de Concepción del Uruguay.
Un ciudadano fue trasladado a Alcaidía de Tribunales, tras un incidente en la vía pública.
La edición 2026 de los Carnavales de Hasenkamp incorporó un formato renovado con fiestas que se extienden hasta la madrugada, sectores diferenciados y una fuerte convocatoria regional. El objetivo es atraer a públicos diversos y consolidar el evento como uno de los más convocantes del verano.