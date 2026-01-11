Receso administrativo en Crespo: Así será el funcionamiento del municipio las próximas dos semanas

Continúan los mejoramientos en parques y paseos de la ciudad
Desde el municipio se efectuaron tareas en el espacio público ubicado entre las calles Entre Ríos, Moreno y Santa Fe (Barrio Salto).
Desde el lunes 12 de enero hasta el viernes 23 del mismo mes, será el Receso Administrativo Municipal 2026.
El mismo quedó establecido mediante Decreto, contemplando el marco del régimen de licencia anual con goce de sueldo para el personal en sus diversas modalidades: Planta Permanente, Temporario y Contractual.
De todas formas, el municipio se garantizará, durante esos días, la prestación de servicios esenciales. Además, se mantendrán guardias en diversos espacios. Ante cualquier inconveniente comunicarse al teléfono 4951160, que ofrece atención las 24 horas. Asegurando de esta manera las prestaciones municipales a la comunidad.
Recolección de residuos
Se continuará realizando con normalidad la recolección de residuos domiciliarios separados en origen en orgánicos (húmedos), inorgánicos (secos) y sanitarios (descartables usados), arrancando la jornada desde las 6:00 horas. Será respetando el circuito establecido por el programa ‘Otra Oportunidad’ para cada sector de nuestra ciudad. Lo mismo sucederá con los residuos verdes (ramas y pasto) y voluminosos (hierros, chapas, escombro que no supere el m2, descartes de construcción, etc).
Obras Sanitarias
Será normal el funcionamiento de este espacio, para atender los servicios de agua potable y cloacas. El área cuenta con cuadrillas de guardias pasivas-rotativas, durante las 24 horas. Por lo tanto, quien tenga algún inconveniente o desperfecto técnico deberá llamar al teléfono 4951160 (mesa de entrada).
Otros servicios públicos
Durante el receso también seguiremos cubriendo los servicios con el trabajo en diferentes áreas, como alumbrado público, barrido de calles y corte de pasto en los espacios de la ciudad. Con la premisa de mantener ordenada y limpia nuestra ciudad.
Área de Seguridad y Prevención Urbana
Los inspectores de tránsito y agentes de la Guardia Urbana Municipal continuarán desarrollando su tarea cotidiana de control en las calles de nuestra ciudad. En tanto que, no habrá atención al público para tramitar la emisión de Licencia Nacional de Conducir, lo cual se retomará el lunes 26 de enero.
Juzgado de Faltas
Esta dependencia permanecerá cerrada durante el Receso Administrativo Municipal 2026. Retomará la atención al público, para atender los diferentes trámites que atañen al área, el lunes 26 de enero desde de las 7:00.
Dirección de Desarrollo Humano
Seguirá con normalidad la atención al público, de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00, teléfono 4951160 (interno 105) o personalmente en 25 de Mayo 907.
Centros de Salud
Los sectores de Atención Primaria de la Salud (CAPS) tendrán funcionamiento de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00. En el Edificio NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’ (Mendoza 855, tel. 4951160 interno 216); en el Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’ (España 748, tel. 4951160 interno 237) y en el Centro de Salud ‘San Miguel (en el Centro Familiar Cristiano, ubicado en Los Reseros y Linares Cardozo, tel. 4951160 interno 235 -Jardín Barrilete de Colores-). Mientras que, las personas que necesiten información sobre el Punto Saludable que está en el Campo de Deportes Yapeyú (turnos, horarios y profesionales disponibles) deberán consultar por WhatsApp al siguiente número de teléfono 343 4678470.
Área de Discapacidad
Tendrá atención normal, de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00, en el espacio que funciona en Avda. Humberto Seri y Pasaje Echagüe, teléfono 4951160 (interno 203).
Adultos Mayores
El Centro Municipal de Día para Adultos Mayores ‘Blanca Rojas’, atenderá de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30, en Roque Sáenz Peña 1152, teléfono 4078743.
Área de la Mujer y Área de Niñez, Adolescencia y Familia
En este espacio habrá guardias por urgencia. Estas áreas funcionan en el predio de Obras Sanitarias, sobre Avda. Esteban Pesante 1360. De lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas. Teléfono de guardia: 154630373.
Jardines Municipales
Los cuatro espacios de primera infancia siguen con su ‘Colonia de Verano’, de lunes a viernes de 8:30 a 11:30 en cada Jardín Municipal. Mientras que quienes deseen realizar consultas referidas al ciclo lectivo 2026, salas de 1, 2 y 3 años, podrán hacerlo acercándose a cada espacio en los siguientes días y horarios: martes y jueves, en ‘Arco Iris’ (España 748); lunes, miércoles y viernes, en ‘Barrilete de Colores’ (Los Reseros y Linares Cardozo); lunes miércoles y viernes, en ‘Mi Nidito’ (Mendoza 855); martes y jueves, en ‘Vagoncitos’ (Jorge Heinze 520 – Centro Cultural ‘La Estación’).
Área de la Juventud
Los interesados en participar en la nueva edición de ‘Jugando ando’ (truco por tríos y fútbol tenis) podrán retirar planillas de inscripción hasta el 19 de enero en el Área de la Juventud (3 de Febrero 1121), de lunes a viernes de 8:00 a 12:00. También podrán anotarse de manera online a bit.ly/jugandoando26.
Mientras que, los formularios para solicitar por primera vez o renovar el Programa Municipal de Becas Secundarias y Terciarias-Universitarias para el ciclo lectivo 2026, se entregarán desde el lunes 26 de enero.
