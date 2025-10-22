El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para el viernes en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que regirá durante la madrugada y la mañana del viernes 24 de octubre, afectando a siete departamentos del oeste entrerriano: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria y Gualeguay.

De acuerdo con el organismo nacional, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h y ocasional caída de granizo.

El SMN estimó que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 30 y 70 milímetros, pudiendo superarse en forma puntual. Las mayores lluvias se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24, marcando un cambio en las condiciones meteorológicas de la región.

Tras varios días de calor, con temperaturas que alcanzarán los 32 grados entre miércoles y jueves, el fenómeno traerá un alivio térmico desde el sábado, jornada en la que se prevé un descenso de las temperaturas y una mejora gradual del tiempo.