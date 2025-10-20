Plus en Vivo

Vecino de Crespo despistó y quedó al borde de un antiguo cauce de agua

La policía tuvo que realizar intensas averiguaciones para dar con el paradero del conductor. Viajaban dos amigos.

Policiales/Judiciales20 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2025-10-20 at 09.32.39

"Con las primeras horas de luz solar de este domingo, personas que desarrollaban su rutina de caminata por inmediaciones a la Escuela Agrotécnica Las Delicias, reportaron la visualización de un automóvil dañado y que permitía evidenciar un accidente, en un zanjón profundo en la ruta que une Gobernador Etchevehere y Aldea María Luisa", precisó a Estación Plus Crespo el Jefe de Comisaría María Luisa, Esteban Gómez.

El funcionario indicó que "se constató la existencia de un Renault 18, color verde, que había despistado, pero ya se encontraba sin ocupantes y había quedado abierto". Sostuvo que "con premura se hizo un rastrillaje por la tupida vegetación. Y posteriormente, se realizaron tareas investigativas para dar con el paradero del propietario, que surgía ser oriundo de Crespo".

WhatsApp Image 2025-10-20 at 09.32.38

El Jefe de Comisaría María Luisa apuntó que "fueron unas 4 horas de permanentes averiguaciones, ya que en los registros figuraba una radicación rural, sin mayores precisiones; e incluso se pudo establecer cerca del mediodía, que el conductor reside en un departamento de la planta urbana. Llegamos a entrevistarnos con él en forma presencial, verificándose que se encontraba en perfecto estado de salud".

WhatsApp Image 2025-10-20 at 09.32.38 (2)

WhatsApp Image 2025-10-20 at 09.32.37

El hombre de 41 años, manifestó que "había salido del local bailable de Aldea María Luisa y en su regreso, alrededor de las 6:20, por razones a determinar, perdió el control del vehículo, resultando ileso. Se movilizaba junto a un amigo, y habían decidido llegar a Crespo y en el transcurso del día remolcar el Renault 18", comentó Gómez y agregó: "Si bien sufrió daños materiales de consideración, no dió tumbos, lo que favoreció poder resguardar sus integridades físicas. Podría haber sido de gravedad por las condiciones del lugar, pero afortunadamente ambos ocupantes están bien".

WhatsApp Image 2025-10-20 at 09.32.39 (1)

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
Ramirez_Union Crespo_2025_10

El arquero de Unión fue clave en la clasificación: “No estudiamos los penales, confiamos en nosotros”

Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
Deportes19 de octubre de 2025

Unión de Crespo volvió a meterse entre los cuatro mejores de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, tras un intenso duelo ante Cañadita Central de Seguí que se definió desde el punto del penal. En una tarde cargada de tensión, el arquero Eduardo Ramírez se vistió de figura: contuvo un disparo clave y sostuvo a su equipo en los momentos más difíciles del partido.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo