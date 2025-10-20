Vecino de Crespo despistó y quedó al borde de un antiguo cauce de agua

"Con las primeras horas de luz solar de este domingo, personas que desarrollaban su rutina de caminata por inmediaciones a la Escuela Agrotécnica Las Delicias, reportaron la visualización de un automóvil dañado y que permitía evidenciar un accidente, en un zanjón profundo en la ruta que une Gobernador Etchevehere y Aldea María Luisa", precisó a Estación Plus Crespo el Jefe de Comisaría María Luisa, Esteban Gómez.

El funcionario indicó que "se constató la existencia de un Renault 18, color verde, que había despistado, pero ya se encontraba sin ocupantes y había quedado abierto". Sostuvo que "con premura se hizo un rastrillaje por la tupida vegetación. Y posteriormente, se realizaron tareas investigativas para dar con el paradero del propietario, que surgía ser oriundo de Crespo".

El Jefe de Comisaría María Luisa apuntó que "fueron unas 4 horas de permanentes averiguaciones, ya que en los registros figuraba una radicación rural, sin mayores precisiones; e incluso se pudo establecer cerca del mediodía, que el conductor reside en un departamento de la planta urbana. Llegamos a entrevistarnos con él en forma presencial, verificándose que se encontraba en perfecto estado de salud".

El hombre de 41 años, manifestó que "había salido del local bailable de Aldea María Luisa y en su regreso, alrededor de las 6:20, por razones a determinar, perdió el control del vehículo, resultando ileso. Se movilizaba junto a un amigo, y habían decidido llegar a Crespo y en el transcurso del día remolcar el Renault 18", comentó Gómez y agregó: "Si bien sufrió daños materiales de consideración, no dió tumbos, lo que favoreció poder resguardar sus integridades físicas. Podría haber sido de gravedad por las condiciones del lugar, pero afortunadamente ambos ocupantes están bien".