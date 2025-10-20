Plus en Vivo

Electores de Crespo: ¿Quiénes votan mesa por mesa?

Con el estreno de la Boleta Única Papel, en 9 escuelas de la planta urbana crespense se estarán eligiendo diputados y senadores nacionales por Entre Ríos. ¿Dónde te corresponde votar conforme la actual distribución? Accedé a la búsqueda alfabética o automática digital.

El próximo domingo -26 de octubre-, se llevarán a cabo las Elecciones Legislativas 2025. Se renovarán 5 bancas entrerrianas en la Cámara de Diputados y 3 en el Senado de la Nación.  

Estación Plus Crespo pudo confirmar la distribución contenida en cada mesa de Crespo -de los aproximadamente 21.000 ciudadanos habilitados-, la que a continuación se detalla:

Instituto Sagrado Corazón

Mesa 828 - Desde AAB, Aurelio Oscar hasta ALBORNOZ, Pedro Delfin

Mesa 829 - Desde ALBORNOZ, Raúl Fernando hasta ARBIZU, Macarena
 
Mesa 830 - Desde ARBIZU, Natalia Ramona hasta BARATA, Julian Leonel
 
Mesa 831 - Desde BARBAGELATA, Luciana hasta BATTAUZ, Silvina Rosana
 
Mesa 832 - Desde BAUDINO, Gabirela Carolina hasta BERNACHEA, Florencia Elizabeth
 
Mesa 833 - Desde BERNACHEA, Gladys Elena hasta BORDI, Alejandro Antonio
 
Mesa 834 - Desde BORDON, Florencia Raquel hasta BURGARDT, Mirta Maria

Escuela Nº 54 "Tomás Guido"

Mesa 835 - Desde BURGARDT, Nilda Mabel hasta CANOZA, Silvia Beatriz

Mesa 836 - Desde CANOZA, Sofia Guadalupe hasta CHAVEZ, Alfredo Lucio
 
Mesa 837 - Desde CHAVEZ, Anibal Gabriel hasta DA SILVA, Nancy Lucia
 
Mesa 838 - Desde DA SILVA, Noelia Beatriz hasta DI TILLIO, Karen Micaela
 
Mesa 839 - Desde DIAZ, Adela Magdalena hasta EBERLE, Adrian Ezequiel 
 
Mesa 840 - Desde EBERLE, Alcira Ana hasta ERHARDT, Alejandra Andrea
 
Mesa 841 - Desde ERHARDT, Alicia hasta EXNER, Marcela Angelica
 
Mesa 842 - Desde EXNER, María Celina hasta FERSTER, Ernesto Adan

Instituto Comercial Crespo

Mesa 843 - Desde FERSTER, Gabriel Ernesto hasta FONTANA, Lila Flora
 
Mesa 844 - Desde FONTANA, Luis Anibal hasta FUSCHS, Juan Roberto
 
Mesa 845 - Desde FUSCHS, Roberto Carlos hasta GAREIS, Camila Ayelen

Mesa 846 - Desde GAREIS, Carlos Adrián hasta GASSMANN, Carmen Graciela
 
Mesa 847 - Desde GASSMANN, Ceferino Alfonso hasta GERK, Maria Ester
 
Mesa 848 - Desde GERK, Maximilaino Dario hasta GIRAUD, Maria Elba
 
Mesa 849 - Desde GIRAUD, Martina Ailen hasta GOMEZ, Elisa Maria
 
Mesa 850 - Desde GOMEZ, Emanuel Anibal hasta GOTTIG, Norma Liliana

Escuela Nº 105 "Patria Libre"

Mesa 851 - Desde GOTTIG, Norma Noemi hasta HABERKORN, Eduardo Gaspar
 
Mesa 852 - Desde HABERKORN, Elena Beatriz hasta HEIT, Adriana Leonor
 
Mesa 853 - Desde HEIT, Adriana Mabel hasta HOET, Tomás
 
Mesa 854 - Desde HOFER, Betina hasta JACOB, Hector Rolando
 
Mesa 855 - Desde JACOB, Hernan Daniel hasta KAPPES, Mario Lorenzo
 
Mesa 856 - Desde KAPPES, Maximiliano Ruben hasta KIHN, Veronica Ofelia
 
Mesa 857 - Desde KIHN, Yamila Soledad hasta KRIGER, Jorge Alberto
 
Mesa 858 - Desde KRIGER, Juana Liliana hasta LEINDJRIN, Edgardo Daniel

Escuela Técnica Nº 35 "Gral. José de San Martín"

Mesa 859 - Desde LEINDHRIN, Emilio Rodolfo - LIÑAN GARCIA, Iñaki
 
Mesa 860 - Desde LIÑAN GARCIA, Juan Manuel hasta MARCE, Silvia 
 
Mesa 861 - Desde MARCHE, Juan Pablo hasta MEDRANO, Felix Modesto
 
Mesa 862 - Desde MEDRANO, Francisco Ramón hasta MOHR, Leandro Alexis
 
Mesa 863 - Desde MOHR, Leonardo Damián hasta MULLER, Liliana Ines
 
Mesa 864 - Desde MULLER, Liliana Raquel hasta NEUBERGER, Nilda Nelida
 
Mesa 865 - Desde NEUBERGER, Norberto Anibal hasta PACH, Rosana Andrea

Escuela Nº 203 "Guaraní" Nina

Mesa 866 - Desde PACH, Sofia Mercedes hasta PEREZ, Carlos David
 
Mesa 867 - Desde PEREZ, Carlos Estelio hasta PIZZUL IRUSTA, Lautaro Gabriel
 
Mesa 868 - Desde PLANES, Christian Martin hasta QUEVEDO; Ariel Norberto
 
Mesa 869 - Desde QUEVEDO METZLER, Lara Sabrina hasta REINABER, Claudia Beatriz
 
Mesa 870 - Desde REINABER DREISE, Isaias Nahuel hasta RIOS, Mónica Maira AnAbella 
 
Mesa 871 - Desde RIOS, Mónica Maria hasta ROMERO, Eusebio Dario

Escuela de Educación Integral Nº 11 "Remedios Escalada de San Martín"

Mesa 872 - Desde ROMERO, Ezequiel Roque hasta RUBIO, Jeniffer Elizabeth
 
Mesa 873 - Desde RUBIO, Jorge Alejandro hasta SANNER, Francisco José
 
Mesa 874 - Desde SANNER, Maria Ester hasta SCHENFELD, Abel Guillermo
 
Mesa 875 - Desde SCHENFELD, Adan hasta SCHMIDT, Mariela Teresita
 
Mesa 876 - Desde SCHMIDT, Mario Osvaldo hasta SCHOENFELD, Rosa Arnoldina 

 
Escuela Nº 74 "Prof. Walter Heinze"

Mesa 877 - Desde SCHOENFELD, Sebastian Gabriel hasta SENGER, Olga Margarita
 
Mesa 878 - Desde SENGER, Osvaldo Jorge hasta SORIA, Omar Dario
 
Mesa 879 - Desde SORIA, Paola Constanza hasta STANG, Maximiliano Damian
 
Mesa 880 - Desde STANG, Micaela Soledads hasta SUAREZ, Lucia Daniela
 
Mesa 881 - Desde SUAREZ, Lucrecia Lorena hasta TORRES VILLAROEL, Maira Gimena 
 
Mesa 882 - Desde TORRESIN, Alicia Ester hasta USINGER, Mario Ernesto

Escuela Nº 70 "San José"

Mesa 883 - Desde USINGER, Mauro Norberto hasta VILLALBA, Brisa Ailen
 
Mesa 884 - Desde VILLALBA, Camila Belén hasta WAIGEL, Gaspar Jesús
 
Mesa 885 - Desde WAIGEL, Gerardo Raul hasta WENDLER, Malena Guadalupe

Mesa 886 - Desde WENDLER, Maria Clementina hasta ZAPATA, Gervasio Mario

Mesa 887 - Desde ZAPATA, Gianella Lujan hasta ZWOBODO, Jorge Rafael

Finalmente, Estación Plus Crespo deja a disposición de los lectores, la posibilidad de buscar en forma automática por número de documento:

