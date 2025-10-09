Plus en Vivo

Mario Marcelo Riffel

Necrológicas09 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

Falleció el día 9 de octubre a la edad de 67 años. Sus restos son velados en sala de calle Laurencena 475 de la ciudad de Aranguren y serán inhumados el día 9 de octubre a las 18:30 hs en el Cementerio Municipal de Aranguren, previo oficio religioso en el cementerio.

Hogar de duelo: Corrientes 1160 - Aranguren.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo, sucursal Ramirez.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo