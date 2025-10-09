Mario Marcelo Riffel

Mario Marcelo RiffelNecrológicas09 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día 9 de octubre a la edad de 67 años. Sus restos son velados en sala de calle Laurencena 475 de la ciudad de Aranguren y serán inhumados el día 9 de octubre a las 18:30 hs en el Cementerio Municipal de Aranguren, previo oficio religioso en el cementerio.
Hogar de duelo: Corrientes 1160 - Aranguren.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo, sucursal Ramirez.
