Estaba pescando, se cayó al río y murió

El hombre de 34 años se accidentó en la zona del Lago Salto Grande, en cercanías al Club Náutico, de la ciudad de Santa Ana.

Policiales/Judiciales21 de octubre de 2025
image-14

Un hecho lamentable ocurrió aproximadamente en el Lago de Salto Grande, en cercanías al Club Náutico y el Cementerio de la localidad de Santa Ana, Departamento Federación donde un hombre de 34 años murió ahogado.

En dicho lugar se tuvo la información que una persona que estaba pescando se había caído al agua y se estaba ahogando.

A la llegada de funcionarios policiales alertados por tal circunstancia personal del Centro de Salud local le realizaba maniobras de RCP a esta persona, siendo trasladado inmediatamente hacia el Hospital Santa Rosa en una ambulancia, escoltado por un móvil policial.

En el nosocomio se siguieron realizando las tareas de reanimación, pero a las 13 horas la médica de Guardia del Hospital confirmó su deceso, habiendo ingresado ya sin signos vitales informó Tal Cual Chajarí.

Este ciudadano fue identificado como Cristian Toler, de 34 años de edad.

