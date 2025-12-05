Un niño quedó envuelto en una agresión con armas y persecución

En la madrugada de este viernes, el Comando Radioeléctrico de Diamante fue alertado de una situación que se estaba sucediendo frente a una vivienda, tratándose de un episodio de agresiones con uso de arma de fuego.

Arribaron hasta Chacabuco y Eva Perón, donde constataron que el ataque era originado por los ocupantes de un automóvil Suzuki Fun, quienes al observar la presencia policial, emprendieron una pronta huída, realizando incluso disparos hacia los agentes. Afortunadamente no resultaron funcionarios ni civiles heridos, confirmaron a Estación Plus Crespo.

La actitud desató un seguimiento controlado y la posterior interceptación del rodado, en calle Tratado del Pilar antes de Ramírez, donde los ocupantes fueron reducidos. La sorpresa fue que en el interior viajaban dos hombres, una mujer y un niño pequeño.

Fiscalía ordenó la detención de los hombres -de 22 y 47 años-, vecinos de Diamante, quienes fueron trasladados hacia la Alcaidía Policial. En tanto, la mujer -de 26 años- y su pequeño hijo, concluidos los trámites procesales continuaron en libertad.

Se procedió al secuestro del automóvil, sobre el cual se realizarán diferentes pericias. Además, la Policía se encuentra en desarrollo de la recolección de diferentes medios probatorios, que sumado a la denuncia de los propietarios de la vivienda atacada, permitirán dilucidar cuáles han sido los motivos que originaron la problemática

Los implicados quedaron sujetos al proceso en flagrancia de Amenazas y Uso de Armas.