Luis Alcides Jacob

Roberto Anibal Lescano Estación Plus Crespo Necrológicas 08 de octubre de 2025

Dolor y recuerdo: Miguel Ángel Russo y su visita a Crespo en la inauguración de la filial de Rosario Central Estación Plus Crespo Crespo 08 de octubre de 2025 El recordado técnico Miguel Ángel Russo visitó Crespo en noviembre de 2013 para participar de la inauguración de la filial local de Rosario Central, que lleva su nombre. Su paso por la ciudad quedó grabado en la memoria de los hinchas canallas, que hoy lo despiden con profundo pesar.

El mensaje de Ián, el niño crespense que despidió con ternura a Miguel Ángel Russo Estación Plus Crespo Crespo 09 de octubre de 2025 Ián Pastori, integrante del grupo Los Amigos del Campito de Crespo, expresó su tristeza por la muerte del reconocido director técnico. Con apenas 9 años, compartió un mensaje cargado de afecto y admiración hacia el histórico entrenador.