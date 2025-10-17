Juana Rosa Gadea de Marrón

Falleció el día 17 de octubre a la edad de 80 años.

Sus restos son velados en sala "A" de calle Ramírez 1032 y serán inhumados el día 18 de octubre a las 11:00 hs en el cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 10:30 Hs

Hogar de duelo: Los Horneros 363 - Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.