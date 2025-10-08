Roberto Anibal Lescano

Falleció el día 8 de octubre a la edad de 92 años. Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622 y serán inhumados el día 9 de octubre a las 11:00 hs en el Cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia del Rosario a las 10:30 hs.

Hogar de duelo: Sarmiento 1693 - Crespo

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.