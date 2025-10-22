Comisaría Crespo custodia un recluso carcelario en un centro asistencial

Convocatoria concurso escuela 187 “Argentina Soberana” de Crespo
Primera convocatoria concurso- talleres escuela primaria N° 187 NINA
La presencia policial se mantendrá hasta la jornada en que un penado regrese a la costa del Uruguay.Crespo22 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
El Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, confirmó a Estación Plus Crespo que desde la dependencia policial de la ciudad, se arbitraron los medios para dar cumplimiento a una resolución del Juzgado de Garantías de Tala, mediante la cual se ordena la "custodia segura" de una persona, mientras se encuentre en un centro privado de salud local.
El paciente está alojado en la Unidad Penal de Concepción del Uruguay, en el marco de una causa por el supuesto delito de Abuso Sexual gravemente ultrajante, y desde allí fue trasladado para una cirugía programada en Crespo.
La intervención quirúrgica se realizaría poco antes del mediodía de este miércoles, y la custodia deberá mantenerse hasta tanto sea dado de alta próximamente, lo cual se evaluará por el equipo médico conforme su recuperación.
La disposición que se efectiviza desde la policía se Crespo, como auxiliares de la justicia, implica la permanencia de un funcionario en la habitación.
El Consejo General de Educación (CGE) dispuso, mediante la circular Nº 17, que el lunes 27 de octubre no se dictarán clases en el turno mañana en aquellas escuelas que sean utilizadas como centros de votación durante las elecciones generales del domingo 26 de octubre.
En el Campo de Deportes Yapeyú, niños del proyecto municipal "Deportes en los Barrios" y del grupo "Amigos del Campito" disfrutaron de un encuentro recreativo que fortaleció la integración a través del fútbol.
Con el estreno de la Boleta Única Papel, en 9 escuelas de la planta urbana crespense se estarán eligiendo diputados y senadores nacionales por Entre Ríos. ¿Dónde te corresponde votar conforme la actual distribución? Accedé a la búsqueda alfabética o automática digital.
Una joven de 37 años fue protagonista de una intervención policial, que incluyó al servicio hospitalario, y que se judicializa ante Paraná y Crespo.
Con entusiasmo y compromiso comunitario, la Escuela Nº 70 “San José” se encamina hacia una nueva edición de su ya tradicional Fiesta de la Fruta, que se celebrará el próximo miércoles 22 de octubre, de 9:00 a 11:00, en la Plaza Sarmiento.
La policía tuvo que realizar intensas averiguaciones para dar con el paradero del conductor. Viajaban dos amigos.
Autoridades de la Municipalidad de Crespo y de la empresa Geosk SRL firmaron el boleto de compra-venta de un terreno en el Parque Industrial Crespo.
El hombre de 34 años se accidentó en la zona del Lago Salto Grande, en cercanías al Club Náutico, de la ciudad de Santa Ana.
Su muerte se contextualiza en un procedimiento policial que comenzó en Libertador San Martín y terminó en Diamante. "Entendemos que ya es momento de que el cuerpo sea entregado a la familia, para que reciba su sepelio", afirmó el abogado querellante, Nélson Schlotahuer, quien dio detalles de la causa. Qué sugerencias dejó en su reunión con el Comité para la Prevención de Torturas de Entre Ríos.