Comisaría Crespo custodia un recluso carcelario en un centro asistencial

La presencia policial se mantendrá hasta la jornada en que un penado regrese a la costa del Uruguay.

Crespo22 de octubre de 2025
El Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, confirmó a Estación  Plus Crespo que desde la dependencia policial de la ciudad, se arbitraron los medios para dar cumplimiento a una resolución del Juzgado de Garantías de Tala, mediante la cual se ordena la "custodia segura" de una persona, mientras se encuentre en un centro privado de salud local.

El paciente está alojado en la Unidad Penal de Concepción del Uruguay, en el marco de una causa por el supuesto  delito de Abuso Sexual gravemente ultrajante, y desde allí fue trasladado para una cirugía programada en Crespo.

La intervención quirúrgica se realizaría poco antes del mediodía de este miércoles, y la custodia deberá mantenerse hasta tanto sea dado de alta próximamente, lo cual se evaluará por el equipo médico conforme su recuperación.

La disposición que se efectiviza desde la policía se Crespo, como auxiliares de la justicia, implica la permanencia de un funcionario en la habitación.

