No habrá clases en el turno mañana de las escuelas donde se vote

El Consejo General de Educación (CGE) dispuso, mediante la circular Nº 17, que el lunes 27 de octubre no se dictarán clases en el turno mañana en aquellas escuelas que sean utilizadas como centros de votación durante las elecciones generales del domingo 26 de octubre.

La medida responde a la necesidad de garantizar las condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos escolares luego de la jornada electoral.

Desde el CGE se aclaró que, si bien no habrá actividad escolar con estudiantes, el personal directivo, de maestranza y los servicios auxiliares deberán presentarse en sus horarios habituales para llevar adelante las tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones.

La disposición aplica únicamente al turno mañana del lunes 27, por lo que el funcionamiento en los turnos tarde y noche dependerá de la organización y situación particular de cada establecimiento.

Próximos días en Crespo

