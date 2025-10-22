Convocatoria concurso escuela 187 “Argentina Soberana” de Crespo

Dptal. Pná. –PRIMERA CONVOCATORIA CONCURSO- TALLERES ESCUELA NINA– Supervisión de Nivel primario Zona “B” – ESCUELA PRIMARIA N° 187 NINA.NEP “Argentina Soberana” – CUE 300-1763, Localidad “Crespo”-

La Dirección de la Escuela Primaria Nº 187 NINA- NEP “Argentina Soberana” CUE 300-1763 Localidad “Crespo”, Provincia de Entre Ríos, llama a concurso por presentación de Proyectos en los siguientes espacios curriculares de clases presenciales Resoluciones N°0355/12 y Nº0300/12, 5010/ 18 CGE, en el marco del PROYECTO DE MEJORA E INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA “ESCUELAS NINA”.

8 horas cátedras de Acompañamiento al estudio – CIENCIAS SOCIALES – (martes 4 hs y jueves 4 hs)

Los interesados deberán solicitar las BASES DEL TALLER, enviando un correo a la siguiente dirección: [email protected] o retirando en la sede de la Escuela, sita en calle Jorge Heinze 265 de la localidad de Crespo; desde el 20 al 24 de octubre en el horario de 8.00 hs. a 16.00 hs.

La participación en el concurso tiene como requisito la entrega de:

A) Carpeta con Currículum vítae, Título/s y Antecedentes en formato papel en sobre cerrado y con seudónimo.

B) Proyecto de una propuesta pedagógica del taller a concursar, en formato digital y papel, en hoja tamaño A4 y letra Arial 12, en sobre cerrado firmado con seudónimo. Este proyecto deberá estar encuadrado en el marco de las BASES que la Escuela ha elaborado.

La recepción de los currículums vítae y de los proyectos se realizará desde el 27 al 31 de octubre de 8.00 a 16.00 hs. en formato papel en el establecimiento.

Vía online, sólo el proyecto; al siguiente LINK desde el 24 al 31 de octubre: https://forms.gle/MQGFU2RdeY2cd23BA

La defensa del proyecto se realizará en horario y fecha a confirmar.