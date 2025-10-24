Margarita Medina Vda. de Krenz

Margarita Medina Vda. de KrenzNecrológicas24 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día 23 de octubre a la edad 93 años. Servicio sin velatorio.
Sus restos serán inhumados el día 24 de octubre a las 17:00 hs en el Cementerio de Crespo, previo responso en el cementerio.
Hogar de duelo: Pte. Perón 554 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
