Margarita Medina Vda. de Krenz

Necrológicas24 de octubre de 2025

Falleció el día 23 de octubre a la edad 93 años. Servicio sin velatorio.

Sus restos serán inhumados el día 24 de octubre a las 17:00 hs en el Cementerio de Crespo, previo responso en el cementerio.

Hogar de duelo: Pte. Perón 554 - Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

