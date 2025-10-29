Plus en Vivo

Motociclista en grave estado tras chocar con un automóvil en plena ruta

El adolescente fue derivado al centro asistencial de referencia en esa zona, recibiendo el diagnóstico de trauma cerrado de tórax, fractura costal y neumotórax.

Policiales/Judiciales29 de octubre de 2025
Un fuerte siniestro vial tuvo lugar este miércoles, en Ruta 39 y Eva Perón, uno de los accesos a la localidad de Herrera, en el departamento Uruguay. 

Fuentes oficiales confirmaron a Estación Plus Crespo que se produjo alrededor de las 17:30, hallándose involucrada una moto Honda XR 125 cc y un automóvil Toyota Corolla, resultando herido el conductor del rodado de menor porte.

El hecho acaeció en circunstancias que se movilizaba un adolescente de 16 años en la moto y una mujer de 42 años en el otro vehículo. Según las primeras informaciones, el automóvil circulaba por la Ruta Provincial N° 39 en sentido Este-Oeste, cuando por causas que se tratan de establecer se produjo el siniestro vial con la motocicleta. La conductora del automóvil resultó ilesa.

En tanto, el joven motociclista fue trasladado en ambulancia al Hospital J. J. Urquiza, y el parte médico dictaminó que sufrió lesiones de carácter graves, refiriendo trauma cerrado de tórax, fractura costal y neumotórax.

Ante la gravedad del hecho, la Fiscal en turno dispuso la extracción de sangre para ambos conductores involucrados en el accidente.

Asimismo, se le dio intervención a Policía Cientifica, para realizar las pericias técnicas pertinentes que permitan determinar las causas y responsabilidades del suceso.

