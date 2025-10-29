Adolescente de 16 años concurrió a clases con una cuchilla

Uniformados de la Comisaría de Minoridad, intervino en la tarde de este miércoles en la Escuela Normal Superior “Mariano Moreno” de Concepción del Uruguay. La Policía fue alertada por las autoridades del establecimiento, sobre un alumno que portaba un arma blanca.

A las 15:15, luego de un llamado de la vicedirectora requiriendo la presencia, una dotación se constituyó y se entrevistaron también con la directora, quien confirmó que un alumno de 16 años, tenía entre sus pertenencias una cuchilla.

Supo Estación Plus Crespo que puesta en conocimiento de la situación, la Fiscal Auxiliar en turno dispuso el secuestro del arma blanca y la inmediata entrega del menor a su progenitor, bajo las actuaciones de estilo.

Sin perjuicio de ello, desde la escuela se hizo saber que además de formalizarse la denuncia, se convocará a una reunión de padres o tutores de los alumnos -programada para este jueves-, a fin de abordar la grave situación.