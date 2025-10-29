Discusión de pareja terminó con una camioneta incendiada y un detenido

Un violento episodio de convivencia terminó con una camioneta incendiada y generó la intervención de la Policía en la ciudad de Gualeguaychú.

Alrededor de las 14:10 de este miércoles, personal de la Comisaría Novena fue convocado a calle Sobral, al 2200, donde se había alertado sobre el incendio de vehículo.

Según la información recabada por los agentes, el incidente ocurrió luego de una fuerte discusión entre una pareja, que atraviesa problemas de convivencia y violencia. La mujer relató que su pareja había acudido a la vivienda con el propósito de retirar sus pertenencias, entre ellas una camioneta Ford F-100, que intentó llevarse. Sin embargo, el vehículo no pudo ser puesto en marcha.

Mientras el hombre esperaba la llegada de un familiar, la camioneta comenzó a incendiarse, resultando con importantes daños materiales. A raíz de este hecho, el hombre se presentó en la Comisaría Novena y radicó una denuncia, señalando que su pareja habría sido la responsable de provocar el incendio.

Por su parte, la mujer, quien se encontraba en un estado de crisis nerviosa, fue asistida y contenida por el personal policial. Se le brindó orientación para que pudiera radicar su correspondiente denuncia y se resguardó su integridad física.

Para protegerla a ella y a su hijo menor de edad, se dio intervención al área de Minoridad, que procedió a trasladar a la mujer y su hijo a un lugar seguro.

En el lugar del incendio trabajaron Bomberos y Peritos en Criminalística, quienes realizaron las tareas pertinentes bajo la supervisión de la Fiscalía interviniente. La Fiscalía dispuso el secuestro del vehículo, la toma de fotografías y la detención del hombre, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental, quedando a disposición del Ministerio Público Fiscal.

