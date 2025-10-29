Plus en Vivo

Se dispuso el cobro a frentistas de una obra de mejora que ejecutó el municipio

El Concejo Deliberante aprobó el conjunto de condiciones que regirán el cobro de las obras de cordón-cuneta con base compactada y pavimento. Qué contribuyentes estarán alcanzados.

Crespo29 de octubre de 2025
En la sesión más reciente del Concejo Deliberante local, se aprobó por unanimidad, la ordenanza que otorga los parámetros necesarios para que el Departamento Ejecutivo comience a cobrar las obras de mejoras concluidas hace poco tiempo. 

FM Estación Plus Crespo pudo confirmar que se trata del cordón cuneta con base compactada y pavimento,  realizado en calle Alem -entre Berutti y López y Planes-, frente a la manzana 208.

Se fijó el valor parámetro de cálculo para cada vecino, en $66.157,20 por metro cuadrado; a lo cual se le adiciona el 11% correspondiente al Fondo Municipal de Promoción y Defensa Civil.

Características del plan de pago 

Los contribuyentes podrán adelantar una o más cuotas al valor de la cuota próxima a vencer o a la vigente al vencimiento, siempre que se encuentre al día con el cronograma de pago.

El Ejecutivo Municipal fijará las fechas de vencimiento, que serán en un plazo no menor a los 30 días de aprobada la ordenanza, lo cual operó este 27 de octubre.

En caso de que el beneficiario frentista fuese jubilado o pensionado, podrá abonar las cuotas al día siguiente del cobro de sus haberes, debiendo presentar el comprobante.

Próximos días en Crespo

