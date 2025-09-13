Estela Ana Klug de Marquez

Estela Ana Klug de MarquezNecrológicas13 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 13 de septiembre, a la edad de 71 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Av. Ramirez 1032 -Sala "C"-, y serán inhumados el 14 de septiembre a las 08:30, en el cementerio de Crespo; previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, a las 08:00. Hogar de duelo: Yrigoyen 1059 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Municipio entrerriano cedería un inmueble para que Gendarmería Nacional instale una Sección Antidrogas y una Unidad Especial
Ya fue celebrado el convenio entre la Fuerza Nacional y el Departamento Ejecutivo Municipal. Sólo resta que el Concejo Deliberante autorice ese préstamo gratuito de instalaciones.
Proponen el nombre "Santiago Klug" para designar una calle de Crespo
Un vecino reunió la biografía del crespense propuesto e hizo la petición. El Concejo Deliberante pasó la nota a Comisión de Nomenclatura.
Demandan a AstraZeneca por presunta relación entre la vacuna y la muerte de un futbolistaPoliciales/Judiciales12 de septiembre de 2025
De ser hallado culpable, el laboratorio deberá abonar una suma superior a los 400 millones de pesos.
Un allanamiento en Villaguay salpica con escándalo al Gobierno NacionalPoliciales/Judiciales12 de septiembre de 2025
Por orden de un Juzgado Federal, allanaron en Villaguay los negocios de la familia de la asesora del ministro Guillermo Francos. Investigan maniobras de evasión fiscal y venta de productos falsificados, mientras se encuentran en Miami.