Estela Ana Klug de Marquez

Necrológicas13 de septiembre de 2025
Falleció el 13 de septiembre, a la edad de 71 años. Sus restos son velados en Complejo  Velatorio de Av. Ramirez 1032 -Sala "C"-, y serán inhumados el 14 de septiembre a las 08:30, en el cementerio de Crespo; previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, a las 08:00. Hogar de duelo: Yrigoyen 1059 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

