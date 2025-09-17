Plus en Vivo

Se accidentó con una rueda que se desprendió de otro vehículo

El siniestro ocurrió en Ruta 12. Un neumático suelto se convirtió en peligro para dos usuarios de la trama vial.

Policiales/Judiciales17 de septiembre de 2025
ACC RUTA 12 C

Alrededor de las 08:00 de este miércoles, personal del Puesto Caminero de Nogoyá, intervino en un accidente de tránsito ocurrido en Ruta Nacional N° 12, hacia el Km. 331.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que se vieron involucrados dos vehículos. Conforme las diligencias en el lugar, uniformados pudieron establecer que "una camioneta Chevrolet S10, conducida por un ciudadano con domicilio en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, circulaba en sentido de Oeste a Este por la mencionada ruta; cuando perdió una rueda trasera izquierda. La misma impactó contra un Volkswagen Voyage, que venía circulando en sentido contrario, siendo su conductor oriundo de Rosario del Tala".

Ambos vehículos presentaron serios daños. Afortunadamente, los partícipes resultaron ilesos

ACC RUTA 12 B

