Se accidentó con una rueda que se desprendió de otro vehículo

Un hombre de 88 años fue internado por quemaduras durante un incendio
También su esposa e hijas debieron recibir asistencia médica, afectadas por la inhalación de monóxido de carbono. Todo se originó en medio de una tarea casera.
El siniestro ocurrió en Ruta 12. Un neumático suelto se convirtió en peligro para dos usuarios de la trama vial.
Alrededor de las 08:00 de este miércoles, personal del Puesto Caminero de Nogoyá, intervino en un accidente de tránsito ocurrido en Ruta Nacional N° 12, hacia el Km. 331.
Se hizo saber a Estación Plus Crespo que se vieron involucrados dos vehículos. Conforme las diligencias en el lugar, uniformados pudieron establecer que "una camioneta Chevrolet S10, conducida por un ciudadano con domicilio en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, circulaba en sentido de Oeste a Este por la mencionada ruta; cuando perdió una rueda trasera izquierda. La misma impactó contra un Volkswagen Voyage, que venía circulando en sentido contrario, siendo su conductor oriundo de Rosario del Tala".
Ambos vehículos presentaron serios daños. Afortunadamente, los partícipes resultaron ilesos
A más de dos meses de la frustrada excursión a Mendoza, unas 45 personas reclaman haber sido estafadas y exigen respuestas. Denunciaron: “Seguimos esperando, nadie se comunicó con nosotras ni ella, ni la justicia”.
Al menos 15 personas fueron identificadas en la causa. Hubo secuestros.
César Benítez, suboficial de la Brigada Abigeato Feliciano, falleció este martes tras permanecer internado en estado crítico y ominoso, en el Hospital Masvernat.
El nuevo querellante en la causa por la desaparición de la familia Gill solicitará al Estado argentino que tramite imágenes satelitales de la NASA.
El aprehendido fue trasladado a Diamante, imputado por Amenazas y Resistencia a la Autoridad.
El siniestro se produjo entre un automóvil y un camión.
