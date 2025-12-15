SUOYEM Crespo inició la entrega de bolsones navideños a sus afiliados

Se escondió debajo de la cama para resistir un arresto
Operó también un secuestro; mientras que el aprehendido fue compulsado desde Crespo hacia Paraná.
El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Crespo (SUOYEM) lleva adelante, desde la semana pasada, la entrega de los tradicionales bolsones navideños destinados a sus afiliados, en el marco de una acción que se repite de manera consecutiva desde hace varios años.Crespo15 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
La iniciativa forma parte de las actividades que el gremio desarrolla con motivo de las fiestas de fin de año, con el objetivo de acompañar a los trabajadores municipales en una fecha significativa para las familias.
En declaraciones a Estación Plus Crespo, el secretario general del sindicato, Hernán Miño, explicó que se trata de “un aporte del sindicato para que los afiliados lleven a su mesa navideña”. En ese sentido, remarcó el valor simbólico y social de la acción: “Para nosotros es una satisfacción y por eso desde hace varios años que lo hacemos de forma consecutiva. Es una forma de estar al lado del trabajador en estas fechas tan especiales”.
Desde SUOYEM destacaron que la entrega alcanza a los afiliados activos y se desarrolla de manera organizada, garantizando que cada trabajador reciba el beneficio, como parte de las políticas de acompañamiento y apoyo impulsadas por la entidad gremial.
Se dispuso que no haya actividad administrativa ni atención al público, para favorecer las clásicas reuniones familiares que conciernen a las festividades, facilitando el traslado de quienes se domicilian lejos de sus seres queridos. ¿Qué días serán?
Al menos dos personas judicializaron un amedrentamiento calificado. Una pronta llegada de la Policía crespense, descomprimió el ambiente de incidentes.
En la noche apertura de la edición 2025, el Intendente Marcelo Cerutti recibió a la Vicegobernadora Alicia Aluani, quien afirmó: "Hoy Crespo enciende mucho más que luces, enciende encuentro, comunidad, cercanía, creatividad y oportunidades".
Probablemente cercado por la investigación policial, el autor se habría descartado del medio de movilidad de un adulto mayor.
Los hechos fueron cometidos en una misma zona y con poco tiempo de diferencia. Comisaría Crespo los resolvió dentro de las primeras 24 horas de acaecidos. Autor y partícipe a disposición de la Justicia, tras acertiva y celérica investigación.
Este domingo 14 de diciembre se disputó la primera fecha de la Copa Entre Ríos, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol, con participación de equipos de distintos puntos de la provincia. En el arranque del torneo, Cultural fue el único de los tres representantes de Crespo que logró sumar de a tres.
