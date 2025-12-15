Plus en Vivo

SUOYEM Crespo inició la entrega de bolsones navideños a sus afiliados

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Crespo (SUOYEM) lleva adelante, desde la semana pasada, la entrega de los tradicionales bolsones navideños destinados a sus afiliados, en el marco de una acción que se repite de manera consecutiva desde hace varios años.

La iniciativa forma parte de las actividades que el gremio desarrolla con motivo de las fiestas de fin de año, con el objetivo de acompañar a los trabajadores municipales en una fecha significativa para las familias.

En declaraciones a Estación Plus Crespo, el secretario general del sindicato, Hernán Miño, explicó que se trata de “un aporte del sindicato para que los afiliados lleven a su mesa navideña”. En ese sentido, remarcó el valor simbólico y social de la acción: “Para nosotros es una satisfacción y por eso desde hace varios años que lo hacemos de forma consecutiva. Es una forma de estar al lado del trabajador en estas fechas tan especiales”.

Desde SUOYEM destacaron que la entrega alcanza a los afiliados activos y se desarrolla de manera organizada, garantizando que cada trabajador reciba el beneficio, como parte de las políticas de acompañamiento y apoyo impulsadas por la entidad gremial.

   

