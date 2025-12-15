En el marco de las fiestas, el municipio tendrá dos jornadas no laborables

Se escondió debajo de la cama para resistir un arresto
Operó también un secuestro; mientras que el aprehendido fue compulsado desde Crespo hacia Paraná.
Se dispuso que no haya actividad administrativa ni atención al público, para favorecer las clásicas reuniones familiares que conciernen a las festividades, facilitando el traslado de quienes se domicilian lejos de sus seres queridos. ¿Qué días serán?Crespo15 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
El Ejecutivo Municipal dispuso que los días miércoles 24 y 31 de diciembre de 2025, serán jornadas "no laborales". Estación Plus Crespo pudo confirmar que las autoridades tomaron la decisión con el "de facilitar las clásicas reuniones familiares que se realizan en dichas fechas, estimándose procedente posibilitar el acercamiento de quienes, por diversas causas, se domicilian lejos de sus seres queridos", indicaron.
Regirá en todo el ámbito de la Municipalidad de Crespo, excepto sobre tareas indispensables para no entorpecer la prestación de los servicios públicos, y atender los inconvenientes y emergencias.
Al menos dos personas judicializaron un amedrentamiento calificado. Una pronta llegada de la Policía crespense, descomprimió el ambiente de incidentes.
En la noche apertura de la edición 2025, el Intendente Marcelo Cerutti recibió a la Vicegobernadora Alicia Aluani, quien afirmó: "Hoy Crespo enciende mucho más que luces, enciende encuentro, comunidad, cercanía, creatividad y oportunidades".
Probablemente cercado por la investigación policial, el autor se habría descartado del medio de movilidad de un adulto mayor.
Los hechos fueron cometidos en una misma zona y con poco tiempo de diferencia. Comisaría Crespo los resolvió dentro de las primeras 24 horas de acaecidos. Autor y partícipe a disposición de la Justicia, tras acertiva y celérica investigación.
Un camión perteneciente a una empresa de Crespo y un utilitario de propiedad particular, impactaron en el enlace fluvial que une Paraná y Santa Fe.
El impacto entre un camión vialense y una camioneta, derivó en la hospitalización de un conductor.
