En el marco de las fiestas, el municipio tendrá dos jornadas no laborables

El Ejecutivo Municipal dispuso que los días miércoles 24 y 31 de diciembre de 2025, serán jornadas "no laborales". Estación Plus Crespo pudo confirmar que las autoridades tomaron la decisión con el "de facilitar las clásicas reuniones familiares que se realizan en dichas fechas, estimándose procedente posibilitar el acercamiento de quienes, por diversas causas, se domicilian lejos de sus seres queridos", indicaron.

Regirá en todo el ámbito de la Municipalidad de Crespo, excepto sobre tareas indispensables para no entorpecer la prestación de los servicios públicos, y atender los inconvenientes y emergencias.