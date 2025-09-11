Plus en Vivo

Rosendo Pedro Gottig

Falleció el 11 de septiembre a la edad de 80 años. Sus restos son velados en sala "A" de calle Ramírez 1032, y serán inhumados el 11 de septiembre a las 18:00hs. en el cementerio de Crespo. Previo responso en el cementerio.

Hogar de duelo: Alfonsina Storni 132 - Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.

