Rosendo Pedro Gottig

Rosendo Pedro GottigNecrológicas11 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 11 de septiembre a la edad de 80 años. Sus restos son velados en sala "A" de calle Ramírez 1032, y serán inhumados el 11 de septiembre a las 18:00hs. en el cementerio de Crespo. Previo responso en el cementerio.
Hogar de duelo: Alfonsina Storni 132 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.
Milda Usinger Vda. De Gross
Daniel Leopoldo Villarroel "Flecha"
Raquel Felisa Zandalazini Vda. de Ecclesia
Fernando Damián Plem
Elsa Nelly Peil Vda. de Wiesner
Se realizó la primera exportación directa de nuez pecán desde la planta de LAR
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.
Municipio entrerriano cedería un inmueble para que Gendarmería Nacional instale una Sección Antidrogas y una Unidad Especial
Ya fue celebrado el convenio entre la Fuerza Nacional y el Departamento Ejecutivo Municipal. Sólo resta que el Concejo Deliberante autorice ese préstamo gratuito de instalaciones.
Se activó la posible colocación de radares alrededor de Crespo, en Rutas 12 y 131
La Municipalidad y técnicos de la empresa Brocart -en convenio con la Policía de Entre Ríos- dieron a conocer el trabajo encarado para la implementación de los dispositivos y qué incidencia tendrán las "fotomultas" que se generen.
El Juzgado de Paz y Familia de Crespo encabezó la coordinación de sectores públicos, para abordar y dar respuesta a problemáticas de salud mental
Responsables de áreas municipales, comisaría y el hospital local, confluyeron en la reunión mantenida en la sede judicial. Se analizó la aplicación de un protocolo de articulación e intervención en la materia.