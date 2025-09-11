Rosendo Pedro Gottig

Más visto hoy en Estación Plus

Se realizó la primera exportación directa de nuez pecán desde la planta de LAR Estación Plus Crespo Crespo 04 de septiembre de 2025 Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.

Se activó la posible colocación de radares alrededor de Crespo, en Rutas 12 y 131 Estación Plus Crespo Crespo 09 de septiembre de 2025 La Municipalidad y técnicos de la empresa Brocart -en convenio con la Policía de Entre Ríos- dieron a conocer el trabajo encarado para la implementación de los dispositivos y qué incidencia tendrán las "fotomultas" que se generen.