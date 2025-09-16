Cirilo Miguel Alem

Cirilo Miguel AlemNecrológicas16 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 16 de septiembre a la edad de 88 años. Sus restos son velados en sala "A" de calle Ramírez 1032 y serán inhumados el día 17 de septiembre a las 18:00hs. en el cementerio de Crespo. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 17:30hs.
Hogar de duelo: Los Andes 174 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.
Betty Esther Soria Vda. de Muhn
Estela Ana Klug de Marquez
Rosendo Pedro Gottig
Félix Abel Hernández
Milda Usinger Vda. De Gross
