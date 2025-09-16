Cirilo Miguel Alem

Falleció el 16 de septiembre a la edad de 88 años. Sus restos son velados en sala "A" de calle Ramírez 1032 y serán inhumados el día 17 de septiembre a las 18:00hs. en el cementerio de Crespo. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 17:30hs.

Hogar de duelo: Los Andes 174 - Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.