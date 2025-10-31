Plus en Vivo

Una nena de dos años sufrió un grave accidente

El hecho ocurrió en calles Lieberman y Laprida donde la pierna de la nena que era trans portada por su madre y su padre en una moto fue succionada por la rueda trasera.

Policiales/Judiciales31 de octubre de 2025
ambulancia-masvernat

Un accidente de tránsito ocurrió en la tarde del 30 de octubre en la intersección de calles Lieberman y Laprida. Un motociclista que conducía una Honda Wave por calle Lieberman de este a oeste, manifestó haber sentido que algo era succionado por la rueda trasera de su moto. Al frenar abruptamente y descender, descubrió que se trataba del pie izquierdo de su hija de 2 años, quien era transportada envuelta en una frazada por su madre.

La menor fue trasladada de inmediato al Hospital Masvernat, donde se diagnosticó una fractura expuesta en el dedo hallux izquierdo. Actualmente, se encuentra en observación y será sometida a una intervención quirúrgica.

El Fiscal Dr. Martín Núñez dispuso la retención del motovehículo involucrado en el incidente. La investigación continúa para determinar las causas exactas del accidente.

