Una nena de dos años sufrió un grave accidente

Adolescente llevó un arma de fuego al campamento estudiantil en Valle María
La clásica experiencia de juegos, desafíos y distendidos momentos por compartir con compañeros de secundaria, terminó en procedimiento policial.
El hecho ocurrió en calles Lieberman y Laprida donde la pierna de la nena que era trans portada por su madre y su padre en una moto fue succionada por la rueda trasera.
Un accidente de tránsito ocurrió en la tarde del 30 de octubre en la intersección de calles Lieberman y Laprida. Un motociclista que conducía una Honda Wave por calle Lieberman de este a oeste, manifestó haber sentido que algo era succionado por la rueda trasera de su moto. Al frenar abruptamente y descender, descubrió que se trataba del pie izquierdo de su hija de 2 años, quien era transportada envuelta en una frazada por su madre.
La menor fue trasladada de inmediato al Hospital Masvernat, donde se diagnosticó una fractura expuesta en el dedo hallux izquierdo. Actualmente, se encuentra en observación y será sometida a una intervención quirúrgica.
El Fiscal Dr. Martín Núñez dispuso la retención del motovehículo involucrado en el incidente. La investigación continúa para determinar las causas exactas del accidente.
La Policía continúo con los rastrillajes en la zona rural de Tala. La fiscalía investiga si se trata del cuerpo del chofer Martín Palacio, en el marco de la causa que involucra al acusado Pablo Laurta.
En un vaso con jugo, la acusada, aparentemente paciente psiquiátrica, el habría dado 4 pastillas del mencionado medicamento. Ésta pasó la noche acostada en un sillón frente al cadáver de su hija. La autopsia será clave.
En María Grande, la policía llevó adelante allanamientos múltiples por infracción a la Ley de Caza, en los que incautaron armas, carne de ciervo Axis y trofeos.
La articulación de acciones entre el damnificado y la policía, permitieron demorar a dos personas, que quedaron seriamente comprometidas en la causa. Hubo secuestros.
Ocurrió en zona despoblada, a la vera de Ruta 15, en jurisdicción de Mansilla. No se descarta que pudiera tratarse del chófer asesinado, Martín Palacios.
El adolescente fue derivado al centro asistencial de referencia en esa zona, recibiendo el diagnóstico de trauma cerrado de tórax, fractura costal y neumotórax.
Un hombre y una mujer protagonizaron un violento episodio de convivencia en el que, tras una discusión, se produjo un incendio en una camioneta.
Cuatro calles de la ciudad de Crespo tienen sentido único de circulación en tramos dispuestos para lograr mejoras y mayor seguridad vial en la transitabilidad organizando la movilidad vehicular.
En horas de la siesta de este jueves, correligionarios rindieron un emotivo homenaje al ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín, en el espacio verde que resalta su figura política al ingresar a Crespo.